Campeão A Fazenda, Rico Melquiades revela que triplicou prêmio

Rico Melquiades, que ganhou A Fazenda 2021, aproveitou o início de A Fazenda 15 para dar dicas para quem deseja participar do reality show, e também contou o que fez com o prêmio de R$ 1,5 milhão. O influencer conversou com o jornal DCI sobre a experiência do confinamento.

Como está o Rico Melquiades de A Fazenda 2021

Quase dois anos após o fim da 13ª edição de A Fazenda, que consagrou Rico Melquiades campeão, o alagoano ainda colhe os frutos de sua participação no programa. Ao DCI, o famoso contou que o prêmio milionário ficou ainda mais gordo, e o valor segue guardado.

"O dinheiro está investido até hoje, graças a Deus a minha participação no Reality me rendeu ótimos frutos, atrai muitas marcas com isso consegui triplicar o dinheiro do prêmio rapidinho", contou. Além disso, após vencer o reality show, ele permaneceu na Record e trabalha até hoje como repórter do Hora do Faro, atração das tardes de domingo da emissora.

O sucesso do jovem também pode ser explicado com os números das redes sociais. Hoje no Instagram ele tem mais de 6,8 milhões de fãs, e soma 7 milhões de curtidas no Tiktok.

Mas para triunfar, Rico enfrentou perrengues nada chiques dentro do confinamento, que foi marcado por muita rivalidades e treta - quem lembra quando Dayane Mello rasgou o casaco dele com uma faca?

Ele não evitou confrontos, recebeu vários ataques no programa, mas acabou conquistando o público. Sobre seus erros e acertos durante a participação de A Fazenda 13, ele diz que não faria nada diferente: "acho que tudo que eu tinha que fazer eu fiz. Não tem algo que me arrependa de não ter feito, acho que tudo foi na medida para que eu levasse o prêmio".

Nesse furacão de emoções, Rico Melquiades entrega que a parte mais difícil é suportar o isolamento. Mesmo resistindo firme aos desafios da competição, o influenciador comentou que não aguentaria permanecer no programa por mais tempo. "O pior é ficar confinado tanto tempo, creio se tivesse mais uma semana de jogo eu não aguentaria, a cabeça da gente fica muito louca, você esquece os rostos das pessoas importantes em sua vida, é uma loucura", frisou.

Ele revelou também que sua primeira atitude após sair do reality show foi conferir as redes sociais e também se inteirar sobre as fofocas dos três meses que passou em Itapecerica da Serra, longe de qualquer informação do mundo exterior.

Apesar da intensidade da experiência que pode beirar um trauma, Rico Melquiades afirmou que retornaria ao reality show rural se fosse convidado. "Eu gosto dessas aventuras e quem sabe faturaria mais um milhão (risos). Não sei se aguentaria a pressão novamente, mas eu sou fã de reality, então toparia", finalizou.

Dicas para ganhar A Fazenda

Aos novos participantes de A Fazenda, ninguém melhor que um campeão para dar dicas do comportamento no jogo. Para Rico Melquiades, o melhor é entrar no programa sem se importar com o que as pessoas fora da casa vão pensar. "O conselho que eu dou é que as pessoas se joguem, não tenham medo do que estão achando aqui fora. Porque hoje as pessoas entram no reality já pensando em cancelamento, com isso elas não vivem o que tem de viver lá dentro", afirmou.

Outro ponto muito importante para quem se aventura em uma competição deste tipo é saber com quem se aliar e como jogar. Rico acredita que o mais importante é analisar as posturas dos participantes no confinamento antes de firmar alianças. "Eu tinha visão clara do jogo e para mim estava muito nítido quem eu podia confiar e quem eu não deveria me aliar", disse Rico Melquiades, que fez amizade com Mileide Mihaile e Erika Schneider no programa, de quem continuou próximo após o confinamento.

Na grande final de A Fazenda 2021, Rico Melquiades derrotou Bil Araújo, Marina Ferrari e Solange Gomes. Ele conquistou 77,47% dos votos do público. Assista e relembre:

Leia também - Nome + fotos dos participantes de A Fazenda 2023