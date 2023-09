Cariúcha levou caixa de som para A Fazenda 15? Record toma medida

Cariúcha já está em casa em A Fazenda 15 e durante a tarde de quarta-feira, 20 de setembro, a peoa se preparava para tomar banho de piscina quando disse que levou uma caixa de som e pen drive ao confinamento. Kally e Jaquelline, que estavam no quarto com a carioca, ficaram surpresas porque o item é proibido.

Na web, o público logo reagiu com o suposto deslize da produção em permitir a entrada de um objeto proibido. A Record TV interveio e explicou o que aconteceu.

Cariúcha levou item proibido para A Fazenda 15?

Após a peoa dizer que estava com uma caixa de som no quarto, a produção do reality precisou checar mais uma vez os pertences da participantes, e de acordo com a Record o item proibido não foi encontrado. "Foi apenas um comentário de brincadeira dela comum no reality", comentou a emissora.

Assista ao vídeo do momento em que a carioca diz ter levado o som:

A Cariucha levou uma caixinha de som e um pen drive, gente? #AFazenda pic.twitter.com/O21U6i4HF7 — Dantas (@Dantinhas) September 20, 2023



Além de caixa de som, há outros itens não permitidos no reality, como ursinhos de pelúcia e camisetas de banda. Também é proibido levar na mala acessórios como colares e correntes, por conta do uso do microfone. Mas não para por aí: o peão não pode carregar para o reality travesseiros ou amuletos. No caso de camisetas com frases ou palavras legíveis em português, a peça é avaliada pela produção do programa.

O programa começou oficialmente na terça-feira, 20, mas pelo jeito o fogo no feno já começou. Nesta quarta, os participantes participam da segunda fase da prova do fazendeiro.

A Fazenda 15 vai ao ar diariamente, a partir das 22h30 (horário de Brasília) na Record TV. É possível acompanhar a casa 24 horas por dia através do Playplus.

