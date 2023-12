Com 5 na berlinda, como vai ser a formação da roça hoje?

A 12ª roça de A Fazenda 15 será formada nesta terça-feira, 12, e, pela primeira vez, contará com quatro peões que vão a julgamento popular e dois deles serão eliminados na próxima quinta. Essa também será a última berlinda que contará com os Poderes da Chama. Confira como vai ser essa votação especial.

Roça de A Fazenda 15 terá eliminação dupla

A berlinda de hoje contará com indicação do fazendeiro, votação aberta, puxada da baia e dinâmica do Resta Um, além da leitura dos poderes do lampião. A Chama Branca será essencial para definir quem ocupará os últimos banquinhos da roça. Cinco famosos serão indicados, mas um deles escapará por meio da Prova do Fazendeiro, que acontece na quarta.

Assim como nas formações de roça anteriores, a dinâmica começa com a abertura dos poderes, que nesta semana estão com Shayan Haghbin. O iraniano irá escolher um dos pergaminhos para manter para si e outro para passar a um colega ou rival, dependendo do comando. Nesta semana, o Poder Laranja é: "troque três moradores da Baia por três peões da sede". Já a Chama Branca é escolhida pela produção.

Em seguida, a fazendeira Jaquelline fará sua indicação. É provável que a ex-BBB mande Shayan Haghbin para a berlinda, conforme conversado entre ela e Márcia Fu.

A dinâmica contará ainda com a votação individual, na qual cada peão votará em um rival e dará sua justificativa. O mais votado tem direito a puxar um dos baieiros para a 12ª roça de A Fazenda, que por sua vez vetará duas pessoas de participarem da Prova do Fazendeiro. Apenas três roceiros terão a oportunidade de competirem pelo chapéu.

A votação será aberta amanhã, logo após a definição de quem será o último Fazendeiro do jogo. Na quinta, 14, os dois peões com menos votos deixam a competição, enquanto os mais votados seguem na casa.

Cronograma da final A Fazenda 2023

Nesta semana, haverá mais uma formação de roça, na sexta-feira. Com o reality show chegando aos últimos dias, o cronograma da final de A Fazenda 15 contará com três berlindas duplas para que mais seis peões sejam eliminados até 21 de dezembro.

Na sexta, os oito competidores restantes participam de uma Prova Especial. A dinâmica será disputada em quatro duelos definidos por sorteio, e os quatro perdedores irão automaticamente para a próxima roça.

Os vencedores da dinâmica podem ou não optar por ganhar 30 mil, mas quem aceitar o dinheiro irá para a Roça e trocará de lugar automaticamente com o seu adversário que perdeu o duelo. Além disso, ao vivo, os oito peões votarão para definir o quinto roceiro, entre os que ainda não estiverem na berlinda especial. No fim do programa, será aberta a votação do público, e os dois peões menos votados serão eliminados no dia seguinte.

A terceira e última roça com eliminação dupla acontece na segunda-feira, 18, após a "lavagem de roupa suja" com todos os peões da temporada. Os seis participantes que estiverem no jogo caem automaticamente na berlinda. A votação será aberta para o público escolher 4 deles para serem os finalistas da temporada.

Com a eliminação dos dois menos votados na terça, a final estará formada. A votação para a escolha do vencedor do prêmio de R$ 1,5 milhão abre na quarta e segue até o final do programa ao vivo de quinta, quando o ganhador será anunciado.

Terça-feira, 12 de dezembro: formação da roça com 5 participantes

Quarta-feira, 13: última Prova do Fazendeiro

Quinta-feira, 14: eliminação dupla

Sexta-feira, 15: - Prova Especial

Sábado, 16: eliminação dupla

Domingo, 17: convivência dos 6 peões pós-eliminação

Segunda-feira, 18: lavação de roupa suja com todos os peões da temporada

Terça-feira, 19: eliminação dupla

Quarta-feira, 20: festa final com a participação de todos os peões da temporada.

Quinta-feira, 21: grande final de A Fazenda