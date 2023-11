Como está a votação da Fazenda 15 hoje entre Kally, Nadja e Radamés

Radamés, Nadja e Kally estão na décima roça de A Fazenda 15 e mais um participante irá deixar o confinamento nesta quinta-feira, 30. A enquete de votação da berlinda já está no ar, que mostra o favoritismo do público e quem está na frente para sair.

Como está a votação da Fazenda 15

Kally lidera a rejeição da enquete "quem sai de A Fazenda 15 hoje" do DCI com 75,8% dos mais de 31 mil votos computados até a consulta do meio-dia. A situação da peoa não é boa na votação desde o começo da manhã desta quinta-feira de eliminação e seu percentual só tem aumentado nas últimas horas.

Nadja Pessoa está em segundo lugar, com 20,9% dos votos para sair, e mostra boas chances de continuar no jogo. Ela é seguida por Radamés Furlan na terceira e última colocação, que fica distante das adversárias, com apenas 3,4% de rejeição na parcial da enquete.

 

Considerado favorito nesta décima roça entre público que participou da votação da enquete do DCI, esta é a primeira berlinda de Radamés compete no reality show rural. Ele não teve chance de escapar da disputa, pois foi vetado por WL Guimarães na noite de formação de roça e então não pôde participar da prova do fazendeiro da semana, que foi vencida por Tonzão Chagas.

Por outro lado, Nadja Pessoa e Kally Fonseca já estiveram em outras roças e retornaram ao confinamento. Apontada como a rejeitada do público nesta nova votação, Kally conseguiu vencer a quinta roça ao lado de Cezar Black, berlinda que marcou a saída de Kamila Simioni, que não tinha grande torcida entre o público. Já Nadja, retornou da quinta roça, berlinda em que batalhou contra Marcia Fu e Jenny Miranda, que foi eliminada.

O eliminado de hoje vai se juntar a uma lista que já conta com oito nomes que deixaram o programa nas berlindas tradicionais do programa. O reality show começou a temporada com 22 participantes e além das oito eliminações perdeu mais dois competidores, um por motivo de expulsão e outro por desistência. Atualmente, restam 12 peões.

Votação A Fazenda 15

A votação da enquete do DCI não interfere no resultado oficial de A Fazenda 15, que contabiliza apenas os votos do R7.com. No entanto, a parcial é uma das principais votações extraoficiais do programa e já acertou vários resultados do reality show, como as recentes eliminações de Alicia X, Sander Mecca e Henrique Martins.

Embora a parcial do DCI não interfira na votação do programa, ela serve de amostragem para o público e os fãs-clubes dos participantes terem uma noção de como anda a disputa, já que a Record não revela números antes da revelação do eliminado. Os mesmos fãs que votam no R7 também votam na enquete do portal e de outros sites especializados no assunto, o que ajuda a entender quem tem as melhores chances de ficar ou sair do reality show.

É por conta das parciais de votação que algumas eliminações não são grande surpresa para o público mais antenado no assunto, pois tirando roças muito acirradas, o favoritismo dos fãs em cada roça fica bastante claro.

A votação de A Fazenda 15 na Record TV é para ficar e assim os peões com maiores porcentagens ficam no jogo enquanto o menos votado vai embora. Por isso, o DCI sempre lança uma enquete "quem fica" e "quem sai" para ter a melhor análise de comparação para tentar prever o resultado da roça. Geralmente, essas duas parciais chegam na mesma conclusão, pois o menos votado na parcial de quem fica é muitas vezes o mais votado na parcial de quem deve sair.

Leia também - Já tem dia? Quando acaba A Fazenda 2023