Como está a votação da Fazenda agora + enquete da 1ª roça

Esta quinta-feira, 28, será o último dia de confinamento de alguém entre Nathalia Valente, Rachel Sheherazade e Lucas Souza, os roceiros da semana. Primeira roça da temporada, a briga por permanência terá resultado ao vivo hoje na Record TV, a partir das 22h45. Enquanto as enquetes da berlinda ainda estão no ar, fizemos uma análise para descobrir como está a votação da Fazenda nas parciais e quem deve sair do reality show.

Análise da votação de A Fazenda 15 - 1ª roça

O Jornal DCI está com duas votações em andamento e em ambas Nathalia Valente é apontada como a participante que deixará o reality show hoje, consultadas às 11h00 desta quinta. Na votação sobre quem deve sair do programa nesta primeira roça, a jovem tem 88,9% da rejeição, um número bem alto e que deixa seus adversários distantes na briga por permanência. Lucas Souza é o segundo mais votado para sair e tem 5,6% na votação da enquete. Rachel Sheherazade está tranquila na terceira colocação e soma 5,4% dos mais de 147 mil votos somados.

Na outra enquete do DCI, votação que pergunta quem deve ficar em A Fazenda 15, Lucas é o líder, com 51,1% dos votos a seu favor. Ele é seguido por Rachel Sheherazade, que também está com um alto favoritismo, somando 45,1% da preferência do público. Já Nathalia Valente tem mais uma vez um resultado para preocupar sua torcida, ela é a lanterna da disputa, com apenas 3,8% dos mais de 2 mil votos computados.

Diário do Nordeste

Consultamos também a parcial de votação sobre quem deve ficar do Diário do Nordeste para conferir se a rejeição de Nathalia Valente também aparece em outras enquetes e mais uma vez a famosa fica na berlinda. Por lá, a tiktoker está em último com apenas 11,7% dos mais de 11 mil votos computados. Lucas é o segundo mais votado e fica com 32,3% da preferência do público. A líder da votação é a jornalista Rachel Sheherazade, que tem mais da metade dos votos da parcial, 56%.

1º lugar - Rachel Sheherazade: 56%

2º lugar - Lucas Souza: 32,3%

3º lugar - Nathalia Valente: 11,7%

UOL

A parcial da enquete quem fica em A Fazenda 15 do UOL também não é favorável para Nathalia Valente. Novamente, a tiktoker é a última colocada e soma apenas 8,46% da preferência do público. Ela é seguida por Lucas, que fica em segundo com 36,30% dos votos. Mais uma vez, Rachel é a favorita desta primeira berlinda e soma 55,24% dos votos por enquanto.

1º lugar - Rachel Sheherazade: 55,24%

2º lugar - Lucas Souza: 36,30%

3º lugar - Nathalia Valente: 8,46%

Votação da Fazenda no R7

Ainda dá tempo de votar para salvar o seu participante favorito da berlinda. Os votos em A Fazenda 15 são para ficar, então você terá que ajudar aquele peão ou peoa que quer que continue no jogo. Para isso, terá que acessar a enquete de votação oficial do programa, no R7.com. O site é gratuito e você não precisa de cadastro.

Passo a passo - Votação A Fazenda 15

Passo 1: acesse o site do R7.com no endereço https://www.r7.com/ e depois clique na página de A Fazenda 15. Você pode ir direto para lá se usar o link https://afazenda.r7.com/a-fazenda-15. O próximo passo será clicar na enquete "Quem você quer que fique em A Fazenda?" no começo da página ou na aba "Votação";

Passo 2: na enquete, clique em Rachel, Lucas ou Nathalia e depois aperte a caixinha "sou humano" da verificação de robôs. Você deverá apertar o botão "votar" para finalizar o processo;

Passo 3: agora, é só aguardar pela confirmação "Voto computado com sucesso" e pronto! Se você quiser repetir o processo, é só clicar no botão de votar novamente.

Programação A Fazenda 15 - Quando é a próxima roça

Com o resultado da primeira roça de A Fazenda 15 nesta quinta-feira, a próxima berlinda do programa começará a ser formada na próxima terça-feira, dia 3 de outubro, que levará quatro para os banquinhos de roceiros. A votação não será aberta logo em seguida porque primeiro será realizada a prova do fazendeiro, na quarta-feira, 4 de outubro, ao vivo.

Depois que um dos participantes conseguir escapar da berlinda ao vencer a prova, a votação enfim será aberta. Ela ficará 24 horas no ar e o segundo eliminado da temporada deixará o programa na quinta-feira, 5 de outubro. Esse é o padrão de programação do reality show, então a dinâmica irá se repetir nos próximos meses. As eliminações só ficarão mais frequentes e com mais um de peão saindo por semana quando a atração chegar em sua reta final, em dezembro.

Programação

Segunda-feira: prova de fogo (gravada)

Terça-feira: formação de roça (ao vivo)

Quarta-feira: prova do fazendeiro (ao vivo)

Quinta-feira: eliminação (ao vivo)

Sexta-feira: VTs da convivência dos peões após eliminação + começo da festa ao vivo

Sábado: resumo dos melhores momentos da festa (gravado)

Domingo: convivência dos peões

