Cronograma final A Fazenda 15 é divulgado: o que acontece até dia 21

A Record divulgou nesta segunda-feira, 11, a programação dos próximos 10 dias de A Fazenda 15, que antecedem a grande final do reality show. Nos próximos dias, serão realizadas eliminações duplas, provas especiais e dinâmicas com os peões eliminados. A competição termina em 21 de dezembro, na próxima quinta.

Programação da final de A Fazenda 15

A partir desta segunda-feira, 11, as dinâmicas de A Fazenda 15 sofrerão alterações para eliminar mais seis participantes até 21 de dezembro, data em que um dos famosos será escolhido para levar o prêmio de R$ 1,5 milhão para casa.

A primeira mudança é em relação à Prova de Fogo. A última disputa pelos poderes da chama será exibida hoje, visto que as próximas roças não contarão mais com os poderes do lampião. Na terça-feira, uma nova berlinda será formada, mas com algumas mudanças.

Segunda-feira, 11/12: A Fazenda 15 exibe os melhores momentos da última disputa pelos poderes da chama. Quem venceu a Prova de Fogo foi Shayan Haghbin, que escolherá um dos pergaminhos para manter para si durante a formação da roça de amanhã e outro para passar a um colega.

Na Baia, estão Lily Nobre, Radamés Furlan, Tonzão e WL Guimarães. Vale lembrar que esses peões não podem ser votados durante a formação da roça, exceto pela puxada do mais votado pela casa.

Terça-feira, 12/12: A 12ª roça de A Fazenda 15 será diferente. Cinco peões se sentarão nos banquinhos mais temidos de Itapecerica da Serra, e dois deles serão vetados da Prova do Fazendeiro. Sendo assim, quatro famosos irão para a berlinda, e dois deles serão eliminados na quinta-feira, 14.

Essa é a primeira roça dupla de A Fazenda neste ano. Em 2022, a produção optou por fazer uma berlinda em que dois famosos saiam ainda no começo do jogo.

Quarta e quinta-feira, 13 e 14/12: Na quarta-feira, será realizada a Prova do Fazendeiro, com três roceiros, no formato que o público já conhece. Após o fim da competição, a votação será aberta no R7 para que o público elimine dois famosos.

A eliminação acontece na quinta. Os dois roceiros que tiverem o menor número de votos para ficar deixam o reality show, enquanto os dois com mais votos seguem no jogo. Logo após o fim do programa ao vivo, os eliminados participam da Cabine de Descompressão, com Lucas Selfie, no PlayPlus.

Sexta-feira, 15: Neste dia, em vez da tradicional festa, os peões vão participar de uma Prova Especial com o tema "A Grande Conquista", outro reality da emissora. A dinâmica será disputada em quatro duelos definidos por sorteio, e os quatro perdedores entre os oito peões que restam no jogo irão automaticamente para uma Roça Especial.

Os vencedores da dinâmica podem ou não optar por ganhar 30 mil, mas quem aceitar o dinheiro irá para a Roça e trocará de lugar automaticamente com o seu adversário que perdeu o duelo. Além disso, ao vivo, os oito peões votarão para definir o quinto roceiro, entre os que ainda não estiverem na roça especial. No fim do programa, será aberta a votação do público, e os dois peões menos votados para ficar serão eliminados no dia seguinte.

Sábado e domingo, 15 e 16/12: No sábado, ocorrerão mais duas eliminações. Entre os cinco roceiros, apenas três deles irão se salvar, enquanto os outros dois deixam o reality show. Até aí, restarão seis peões na disputa pelo prêmio milionário.

No domingo, o público acompanha os melhores momentos da rotina dos confinados nas últimas 24 horas, sem grandes emoções.

Segunda-feira, 18/12: O feno volta a pegar fogo na última segunda-feira do reality, em 18 de dezembro. Adriane Galisteu comanda uma dinâmica para que os peões 'lave a roupa suja', valendo prêmios, com todos os participantes da temporada, que retornam à Itapecerica da Serra.

Neste dia, os 6 peões que ainda estiverem no jogo caem automaticamente numa Roça Especial. A votação será aberta para o público escolher 4 deles para serem os finalistas da temporada.

Terça e quarta-feira, 19 e 20/12: Na terça-feira, mais dois peões serão eliminados. O público conhecerá quem são os quatro finalistas que disputam o prêmio milionário.

Na quarta-feira, todos os famosos que estiveram nesta temporada retornam à Itapecerica novamente para participarem de uma festa especial. Neste dia, será aberta a votação para que o público escolha quem deve ser o grande campeão.

Quinta-feira, 21/12 - Grande final: A final de A Fazenda 15 acontece no dia 21, às 22h45, horário de Brasília. O peão mais votado leva para casa o prêmio de R$ 1,5 milhão, enquanto o segundo lugar fica com um carro 0 km. Não há premiação para quem ficar na terceira e na quarta posição.

No último dia, os peões relembram os melhores momentos de suas trajetórias e tudo o que os levou até ali. Também são exibidos quadros de humor, além do evento contar com a presença de todos os famosos que estiveram na temporada.

O resultado só é anunciado por Galisteu nos momentos finais do jogo. Até lá, o público pode continuar votando no R7.