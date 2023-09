De Dani Winits a Cynthia Benini: com quem André Gonçalves já foi casado?

André Gonçalves é pai de três filhos. A mais velha é Manuela, que hoje tem 24 anos de idade e é filha do ator com Tereza Seiblitz. Eles se envolveram em 1998, mas nunca assumiram publicamente um relacionamento.

O famoso tem um terceiro filho, Pedro Arthur, que hoje tem 21 anos. O rapaz é fruto do relacionamento do famoso com a também atriz Myriam Rios, com quem engatou um relacionamento no início do ano 2000. Os dois ficaram juntos somente até 2002.

Além das mães de seus herdeiros, André Gonçalves já teve outros relacionamentos com famosas. A primeira namorada que o ator assumiu publicamente foi Carol Machado, quando ambos tinham apenas 16 anos e trabalhavam juntos na novela "Vamp". A relação durou três anos, entre 1991 e 1994.

No mesmo período, o ator iniciou um namoro com Natália Laje, com quem ficou junto até 1996. Gonçalves também viveu romances com as atrizes Renata Sorrah e Alessandra Negrini.

Anos depois do nascimento de sua segunda filha, o famoso namorou Letícia Sabatella durante dois anos, entre 2009 e 2011.

Sua última namorada antes do casamento com Dani Winits foi a cantora Bianca Chami, entre 2013 e 2015. No ano seguinte, conheceu a atriz com quem permaneceria casado até 2023.

André Gonçalves entra solteiro em A Fazenda 2023. O ator retorna às telas após dois anos afastado devido a problemas pessoais e com a justiça.