Distribuição de tarefas de André: veja as escolhas do fazendeiro

André Gonçalves escapou da berlinda desta semana ao derrotar Raquel e Lucas em uma prova de mira e assim conquistou o cobiçado chapéu de fazendeiro. Como sua primeira função no papel, ele realizou a distribuição de tarefas da semana de A Fazenda 15 entre os confinados nesta manhã de quinta-feira, 28 de setembro. Veja como ficou!

Como ficou a divisão de tarefas de André em A Fazenda 15?

Assim como na semana passada, a divisão das tarefas foi tranquila e sem tretas entre os participantes de A Fazenda 15. O fazendeiro André Gonçalves definiu rapidamente as atividades que serão realizadas por cada um nos próximos dias e não recebeu reclamações.

O primeiro a ser chamado pelo fazendeiro foi Lucas Souza, que estava com a vaca na semana passada e agora vai cuidar das aves. Depois, Rachel Sheherazade foi escolhida para o trato das mini cabras e Jaqueline ficou com as ovelhas.

Kally Fonseca cuidará do cavalo Colorado, enquanto Alicia ficará com a tarefa de cuidar da câmera que filma o trato de cada bicho de pertinho e posicioná-la da forma correta, uma novidade desta temporada.

Shay, que não teve tarefas na semana passada porque entrou depois dos demais participantes por estar participando do Paiol, agora cuidará da vaca e do touro junto de Radamés. Nadja Pessoa também veio do Paiol e por isso não trabalhou na primeira semana. Com a divisão do novo fazendeiro de A Fazenda 15, a partir de hoje a empresária cuidará dos porcos.

No final da distribuição das tarefas desta semana de A Fazenda 15, André definiu Cariúcha para cuidar da hortas e das plantas e Darlan Cunha, o Laranjinha, para ficar com o lixo. "Boa sorte galera", finalizou o fazendeiro e os confinados aplaudiram.

Roceiros da semana, Lucas Souza e Rachel Sheherazade foram escolhidos para tarefas, então se um deles sair do jogo nesta quinta-feira de eliminação, o trabalho terá que ser direcionado para outro participante. Nathalia Valente, que é a terceira competidora na berlinda desta semana, não foi designada para nenhuma atividade, então se for eliminada, a distribuição de André não mudará.

As regras do programa determinam que se algum participante precisar de ajuda em alguma tarefa, só pode recebe-la do fazendeiro ou dos moradores da baia, que nesta semana são Cezar, Jaqueline e Nathalia.

Distribuição de tarefas em A Fazenda 15 - 2ª semana

Fazendeiro: André Gonçalves

Aves: Lucas

Mini cabras: Rachel

Cavalo: Kally

Ovelhas: Jaque

Câmera: Alicia

Vaca e Touro: Radamés e Shay

Porcos: Nadja

Hortas e plantas: Cariúcha

Lixo: Laranjinha

Quais são os animais de A Fazenda 15

Um dos principais animais de A Fazenda 15 é o cavalo Colorado, que divide sua moradia com os peões que acabam indo para a baia. Ele está no reality show desde 2021 e tem uma aparência bem marcante, pelos negros com partes brancas. Antes de Colorado, o cavalo do programa se chamava Lyon e era marrom.

Outros bichos conhecidos do reality show são o touro Talismã e a vaca Mimosa, que contam com a convivência de um bezerro. Eles são cuidados sempre por uma dupla de participantes, já que a tarefa não é fácil.

Nem todos os animais são conhecidos por nomes no programa, os porquinhos, aves, as ovelhas e as mini cabras também são cuidados diariamente pelos confinados, mas por serem muitos, não são especificados pelo programa. Cada grupo tem o seu espaço separado no confinamento.

Entre as aves do programa, estão gansos, um pavão e galinhas. Além de limpar o espaço, cuidar do laguinho e alimentar os animais, quem fica com o trato das aves precisa também recolher os ovos das galinhas.

As tarefas que os participantes costumam ter mais trabalho no dia a dia é o trato da vaca e do touro, das aves e o cuidado da horta e plantas, além do lixo, que várias vezes é alvo de reclamações dos confinados.

