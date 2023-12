Eliminação dupla: porcentagem quem sai da Fazenda hoje-14/12

Nesta quinta-feira, 14, dois participantes vão deixar o reality show da Record entre WL, Tonzão, Cezar e Radamés. Qual a porcentagem de quem sai da Fazenda 15 hoje? Parciais já indicam possível resultado.

Qual a porcentagem da votação da Fazenda?

A parcial da enquete do DCI aponta a eliminação de WL Guimarães e Cezar Black nesta 12ª roça, que lideram a votação com uma alta porcentagem. O tiktoker é o primeiro colocado, somando 49,3% dos mais de 27 mil votos computados, enquanto o enfermeiro fica com 48% na segunda colocação.

Já Tonzão Chagas e Radamés respiram com menos dificuldade e se distanciam bastante dos adversários. O cantor está com apenas 1,6% da rejeição e o jogador de futebol fica com 1% dos votos para sair na consulta das 7h de hoje.



André Gonçalves também estava nesta berlinda de eliminação dupla, mas conseguiu escapar da disputa por permanência ao vencer a última prova do fazendeiro da temporada. Ele competiu apenas contra Tonzão e WL, já que Radamés e Cezar estavam vetados.

Quem sai hoje da Fazenda 15 enquete atualizada no UOL?

A porcentagem da enquete UOL mostra um resultado parcialmente diferente, Cezar Black ainda é apontado como um dos eliminados desta roça dupla, mas nesta votação o outro peão que corre perigo de sair é Radamés.

Nesta parcial, em que os votos são para ficar, Black fica em último lugar com apenas 12,17% da preferência do público. Em terceiro lugar, Radamés se distancia pouco do enfermeiro e soma 15,67% dos votos.

Tonzão Chagas e WL Guimarães estão brigando nas primeiras colocações com uma porcentagem próxima. O cantor está em segundo lugar com 32,59%, enquanto o tiktoker assume a liderança com 39,57% dos mais de 7 mil votos computados.

07h00

WL Guimarães: 39,57%

Tonzão Chagas: 32,59%

Radamés: 15,67%

Cezar Black: 12,17%

01h00

WL Guimarães: 42,40%

Tonzão Chagas: 32,40%

Radamés: 14,10%

Cezar Black: 11,10%

Votalhada - Quem está na frente para sair da fazenda 2023?

Cezar Black e Radamés também estão com a pior porcentagem na análise mais recente do Votalhada, site especializado em votações de realities, e são apontados como os eliminados da roça dupla. Os dois são menos votados na apuração de enquetes de sites, canais no Youtube e parciais no Twitter.

Na análise dos votos de sites, dez enquetes foram consultados, o que resultou em mais de 47 mil votos. Assim, Cezar fica em último com apenas 12,64% da preferência, em seguida vem Radamés com 18,25% e então aparecem Tonzão e WL quase empatados, o cantor com 34,44% e o tiktoker com 34,67%.

Sites

WL Guimarães: 34,67%

Tonzão Chagas: 34,44%

Radamés: 18,25%

Cezar Black: 12,64%

Na avaliação das parciais do Twitter, quatorze enquetes foram consultados, o que somou mais de 48 mil votos. Desta vez, quem fica na lanterna é Radamés, com apenas 6,58% do favoritismo e depois aparece Cezar Black também com uma baixa porcentagem, 12,54%. Tonzão é o segundo colocado com 32,74% e WL lidera com 48,14%.

Twitter

WL Guimarães: 48,14%

Tonzão Chagas: 32,74%

Cezar Black: 12,54%

Radamés: 6,58%

Por último, a consulta das enquetes no Youtube chegou a conferir dezessete parciais, o que contabilizou mais de 101 mil votos. O último lugar fica com Radamés, 14,85%, depois vem Cezar com 17,72%, em seguida aparece WL com 29,65% e a maior porcentagem é de Tonzão com 37,77% em primeiro.

Youtube

Tonzão Chagas: 37,77%

WL Guimarães: 29,65%

Cezar Black: 17,72%

Radamés: 14,85%

Que horas é o resultado da votação da fazenda?

O resultado de quem sai nesta roça dupla será revelado na edição ao vivo de hoje, que começa às 22h45 e fica no ar até 00h30. Geralmente, o anúncio dos eliminados é realizado próximo do encerramento do programa.

Após revelar o resultado da votação, a apresentadora Adriane Galisteu permite que o vencedor retorne para a sede, que ganha a chance de comemorar sua volta com os aliados. Depois disso o programa é encerrado e o eliminado da vez é entrevistado na Cabine de Descompressão, no Playplus.

Para votar em A Fazenda 15 é muito simples, é só acessar o R7.com, clicar na aba do reality show e depois na enquete da disputa. É só selecionar o participante que deseja que continue no jogo, confirmar que não é um robô e depois apertar o botão "votar" para finalizar o processo.

