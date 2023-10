Enquete A Fazenda R7 quem sai hoje + parcial da 5ª roça

Com a votação no R7 a todo vapor, o resultado da quinta roça da temporada vai ao ar nesta quinta-feira, 26, e o público vai descobrir quem sai entre Cezar Black, Kally Fonseca e Kamila Simioni. A parcial enquete A Fazenda 2023 indica qual pode ser a porcentagem do eliminado hoje.

A enquete A Fazenda do DCI mostra que Kamila Simioni pode ser quem sai hoje, segundo a consulta das 11h00 desta quinta. A empresária tem a maior rejeição entre os roceiros da semana e soma 92,1% dos mais de 23 mil votos computados até agora.

Cezar Black é o segundo colocado e tem 4,7% dos votos. O peão tem uma grande diferença em relação a Simioni, 87,4% a menos que ela. O terceiro e último lugar é de Kally Fonseca, que tem 3,2% dos votos.

Veja a parcial da enquete A Fazenda em tempo real:



Enquanto a enquete A Fazenda 2023 do DCI pergunta quem deve sair, a votação oficial no R7 é para ficar. Por isso, no resultado oficial de quem sai hoje no programa, será eliminado do reality show o participante que estiver com a porcentagem mais baixa.

Quem já saiu de A Fazenda 15: três participantes já foram eliminados nas roças do programa e uma peoa foi expulsa. A primeira a deixar o confinamento foi Nathalia Valente, que somou apenas 5,77%, depois foi a vez de Laranjinha, com 4,43%, e então Cariúcha com 9,74%. Rachel Sheherazade foi expulsa após ter uma confusão com Jenny que foi considerada agressão.

Parcial de quem sai hoje

Além da parcial enquete A Fazenda do DCI, outras votações extraoficiais também estão apontando o resultado da quinta roça da temporada. Lembrando que nenhuma delas afeta o jogo e todas servem de amostragem para o público.

UOL

Na votação do UOL, Simioni também é indicada como a eliminada da semana. A famosa tem apenas 18,33% dos votos para ficar e assume a lanterna da parcial. Cezar Black está melhor na disputa e tem atualmente 28,41% da preferência. Já Kally Fonseca é a favorita por enquanto, somando 53,25% do favoritismo para ficar entre os mais de 18 mil votos computados.

Kally: 53,25%

Cezar: 28,41%

Simioni: 18,33%

Diário do Nordeste

No Diário do Nordeste, o mesmo cenário se repete. Simioni fica em último e com as maiores chances de sair, somando apenas 7,4% dos mais de 5 mil votos computados. Cezar Black é o segundo colocado e fica com 27,6%, enquanto Kally assume a liderança com 65,1% do favoritismo.

Kally: 65,1%

Cezar: 27,6%

Simioni: 7,4%

Folha de São Paulo

Na enquete da Folha de São Paulo, também não há novidades e a saída de Kamila Simioni vem sendo desenhada. A empresária soma apenas 10% dos votos e fica na lanterna mais uma vez. Cezar Black é o segundo lugar da parcial, somando 29%, e Kally se dá bem em primeiro lugar, conquistando 62% dos mais de 2 mil votos contabilizados.

Kally: 62%

Cezar: 29%

Simioni: 10%

Enquete A Fazenda R7 - Até que horas pode votar?

A votação oficial de A Fazenda 15 é encerrada durante o programa ao vivo apresentado por Adriane Galisteu. Na programação da Record, o reality show ficará no ar das 22h45 até 00h30. O encerramento da enquete do R7 costuma ocorrer sempre próximo ao final da edição, por volta da meia noite.

Até lá, você pode votar o quanto quiser no R7.com, sem pagar nada por isso! É só acessar o link https://www.r7.com/, clique na aba do reality show, em seguida na enquete "Quem você quer que fique" e então no participante que deseja que continue no jogo.

Após esses passos, você irá confirmar o seu voto ao selecionar a caixinha "sou humano" para provar que não é um robô e depois apertar o botão "votar". Depois, será necessário aguardar a mensagem que informa que seu voto foi computado e pronto! Se quiser repetir o processo, fique a vontade, não há limite por IP.

