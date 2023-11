Enquete A Fazenda UOL: parcial aponta Alicia eliminada

Veja quem sai da Fazenda hoje segundo as parciais do UOL e DCI - Foto: Reprodução/Record/Instagram/@aliciax

André Gonçalves, Shay e Alicia X estão na nona roça da temporada e alguém deixará o confinamento da Record na noite desta quinta-feira, 23. Quem sai da Fazenda hoje? Parcial da enquete UOL e do DCI já indicam qual pode ser o resultado da votação desta semana.

Enquete UOL atualizada quem sai

Alicia X deve sair de A Fazenda 15 hoje, de acordo com a parcial do UOL, consultada na faixa das 09h30 desta quinta, 23. A influencer tem apenas 7,44% dos votos para ficar e assume o último lugar da enquete. Esta é a primeira vez que a famosa pisa na berlinda do programa e por enquanto não tem mostrado grande força de torcida.

Em segunda lugar na parcial do UOL sobre quem sai da Fazenda está Shayan, com 9,97% dos votos para ficar. Ele não respira tão aliviado quanto poderia, pois embora o iraniano esteja na frente de Alicia, sua porcentagem não está tão distante da peoa, a diferença entre eles é de apenas 2,53%. Porém, esta é sua segunda vez na berlinda, então ele já foi salvo pelo público do reality antes.

Quem está pouco preocupado e assume o primeiro lugar da parcial UOL é André Gonçalves, o ator lidera com folga, somando 82,59% dos mais de 8 mil votos computados. Esta é a primeira vez que o famoso se testa na roça, pois nas duas vezes que caiu na berlinda conseguiu fugir. O ator esteve na primeira roça e escapou com a prova do fazendeiro, e também na quarta berlinda, que foi cancelada após a expulsão de Rachel Sheherezade.

09h30 | Parcial A Fazenda 15

André: 82,59%

Shay: 9,97%

Alicia X: 7,44%

08h30 | Parcial A Fazenda 15

André: 81,70%

Shay: 10,80%

Alicia X: 7,50%

00h00 | Parcial A Fazenda 15

André: 85,75%

Shay: 7,68%

Alicia X: 6,57%

Quem sai da Fazenda hoje 2023 - DCI

A parcial do DCI tem mostrado o mesmo resultado apresentado pela enquete do UOL até agora. Nesta votação, Alicia também é a menos votada para ficar, somando apenas 7,3% dos mais de 3 mil computados.

O segundo lugar também é de Shayan nesta parcial, mas sua porcentagem é bem mais alta, alcançando 45,2%. André é líder nesta votação, mas seu percentual está próximo de Shayan e ele soma 47,6% do favoritismo do público.

Shay acabou na berlinda desta semana por conta dos votos do colega, ele foi o peão mais indicado da sede, com 7 votos no total. Já André foi puxado da baia, enquanto Alicia foi parar na berlinda por culpa da chama branca, que permitiu que Lily trocasse o quarto roceiro, a cantora então tirou Radamés, que havia sobrado no Resta Um, e colocou a influencer no lugar.

Cezar Black também foi parar na berlinda da semana ao ser indicado pela fazendeira Jaquelline, mas na noite de quarta-feira o ex-BBB se deu bem e conquistou o chapéu de chefão do confinamento, escapando da votação popular.

Vote na enquete A Fazenda 15 do DCI e acompanhe a parcial em tempo real:

Quando encerra a votação de A Fazenda 15?

A votação de A Fazenda 15 vai ser encerrada entre o final da noite desta quinta-feira, 23, e o começo da madrugada de sexta, 24. O programa de eliminação de hoje vai ficar no ar entre 22h45 e 00h30 e é geralmente no último próximo do último bloco do programa que a enquete do R7.com sai do ar.

A apresentadora do reality show rural costuma avisar o público quando não é mais possível votar e logo em seguida faz seu habitual discurso de eliminação. Primeiro, um dos peões na roça recebe a boa notícia que está salvo e pode retornar para a casa. Depois, Galisteu termina seu discurso e revela quem sai da Fazenda e quem continua. Após o participante salvo voltar para a sede, o programa da Record é então encerrado e o eliminado é entrevistado ao vivo no Cabine de Descompressão, exclusivo no Playplus.

Para votar na roça de hoje e definir quem sai da Fazenda, é só acessar o R7.com, ir até a página do programa e clicar na enquete da berlinda. Depois, é necessário selecionar o participante que deseja salvar no jogo e confirmar a decisão ao passar pela verificação de robôs e apertar o botão "votar". Não há limite de votos e o processo por ser repetido quantas vezes quiser até o encerramento da votação.

Leia também - Já tem dia? Quando acaba A Fazenda 2023