Enquete: como está a votação da Fazenda 15 AGORA

Sander Mecca, Laranjinha e Tonzão Chagas estão na berlinda e a enquete da segunda roça está aberta. Quem está na frente para sair? Confira como está a votação da Fazenda 15 hoje, quinta-feira de eliminação no programa da Record TV.

Votação de A Fazenda 15 - Porcentagem parcial de enquete

A votação de A Fazenda 15 do DCI sobre quem sai na segunda roça mostra Sander em primeiro lugar. O participante tem 48,2% na parcial da enquete, durante a consulta das 11h00 desta quinta.

O segundo lugar na parcial da enquete de votação de A Fazenda 15 está com Laranjinha, que está próximo da porcentagem do adversário, com 47,5% da rejeição. Já Tonzão fica em último lugar com apenas 4,4% dos mais de 225 mil votos contabilizados.

Essa não era a realidade da parcial da enquete de A Fazenda 15 do DCI no começo da manhã, que tinha Laranjinha em primeiro lugar. Ao longo do dia, a votação ganhou reviravolta e Sander aumentou sua porcentagem, pulando para a primeira posição.

Veja como está a votação da Fazenda 15 em tempo real no DCI:

Enquete do UOL

Na enquete UOL de quem fica em A Fazenda 2023, a parcial mostra Laranjinha o menos votado, com apenas 13,40% da preferência do público. Na segunda colocação está Tonzão Chagas, com 27,64% dos votos. No primeiro lugar está Sander Mecca, que atualmente soma 58,96% dos mais de 4 mil votos.

1º lugar: Sander Mecca - 58,96%

2º lugar: Tonzão Chagas - 27,64%

3º lugar: Laranjinha - 13,40%

Votação A Fazenda 15 - Diário do Nordeste

A parcial da enquete de votação da Fazenda 15 no Diário do Nordeste repete a previsão do UOL e também mostra Laranjinha como quem sai hoje. O ator está em último lugar com 14,8% dos votos. Tonzão Chagas é o segundo menos votado, com 18,1%, e Sander Mecca lidera com 67,1% dos mais de 8 mil votos contabilizados.

1º lugar: Sander Mecca - 67,1%

2º lugar: Tonzão Chagas - 18,1%

3º lugar: Laranjinha - 14,8%

Votalhada

A parcial da enquete quem fica do site Votalhada também mostra Sander como o mais votado e Laranjinha como a menor porcentagem. O ator fica em último mais uma vez com 15% dos mais de mil votos. Tonzão é o segundo colocado com 19% e Sander fica em primeiro com 66%.

1º lugar: Sander - 66%

2º lugar: Tonzão - 19%

3º lugar: Laranjinha - 15%

A votação da Record é para ficar e nenhuma enquete extraoficial afeta o jogo. Essas parciais servem de amostragem do comportamento do público na roça da semana de A Fazenda 2023.

Quando acaba a votação de A Fazenda 15?

A votação de A Fazenda 15 será encerrada na noite desta quinta-feira, no programa ao vivo da Record TV. A apresentadora Adriane Galisteu informará o público quando a enquete oficial estiver encerrada. O resultado oficial de quem quem sai do reality show entre Laranjinha, Sander e Tonzão será revelado logo em seguida. Como os votos são para ficar, quem somar a pior porcentagem da roça estará eliminado.

Enquanto isso, você ainda pode votar. É só acessar o site do R7.com, não há necessidade de criação de conta, não é preciso pagar nada e os votos são ilimitados, então é possível repetir o processo quantas vezes quiser. Caso nunca tenha participado da dinâmica, acesse https://www.r7.com/ e depois clique na aba "A Fazenda 15" no canto superior direito.

Acesse a enquete "Quem você quer que fique em A Fazenda" e depois selecione o nome do participante que quer salvar da eliminação, Laranjinha, Sander ou Tonzão. Você terá que passar pela verificação de robôs para provar que não é um bot, então selecione a caixinha "sou humano". Por último, aperte o botão "votar".

Após a votação, você verá na tela a mensagem "Voto computado com sucesso!". Se quiser repetir o voto, é só clicar em "votar novamente". Você terá que passar pela verificação de robôs e apertar o botão votar todas as vezes.

