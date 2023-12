Escrito nas Estrelas: conheça a música cantada por Márcia Fu

Se você é um espectador assíduo de A Fazenda 15 ou apenas um internauta antenado, já deve ter visto um vídeo de Márcia Fu cantando a música "Escrito nas Estrelas" de Tetê Espíndola. O trecho viralizou no Twitter e no TikTok, fazendo com que o hit dos anos 80 voltasse à boca do povo. Nunca tinha ouvido a faixa antes? Conheça a história do viral.

História da música Escrito nas Estrelas

A música "Escrito nas Estrelas" foi o maior sucesso da cantora sul-mato-grossense Tetê Espíndola, que hoje tem 69 anos. A faixa foi lançada em 1985, após a artista vencer o concurso Festival dos Festivais da Globo com a canção composta por Arnaldo Black, seu marido, e Carlos Rennó.

O evento ocorreu em comemoração aos 20 anos de existência da emissora e contou com mais de 12 mil compositores, que estavam em busca do prêmio em dinheiro oferecido ao vencedor do concurso, além de prestígio e reconhecimento.

Com a vitória na competição, Tetê Espíndola lançou o álbum compacto de mesmo nome da faixa, que se tornou um grande sucesso no Brasil. A partir daí, a artista se tornou um ícone da MPB e segue em atividade até hoje, tendo em seu currículo mais de dez CDs.

A faixa ganhou uma nova versão recentemente na voz da cantora sertaneja Lauana Prado, que incluiu alguns trechos da música no mashup 'Me Leva Pra Casa / Escrito nas Estrelas / Saudade', divulgado pela artista em novembro. Há também um cover de Nina Alves da mesma canção na plataforma de streaming Spotify.

Coincidência ou não, Márcia Fu cantou Escrito nas Estrelas de um jeito muito divertido em A Fazenda 15, chamando a atenção dos internautas. A voz desafinada da ex-jogadora de vôlei, em alto tom, se sobressai entre os demais peões, o que fez com que os espectadores achassem a cena engraçada.

Os fãs recortaram o trecho em que Márcia Fu estava em evidência, enquanto todos os outros peões cantavam a música, e publicaram na web, o que rapidamente viralizou. Nesta quarta-feira, 6, a versão original de Escrito nas Estrelas atingiu a terceira posição do ranking das faixas virais do Spotify.

Recentemente, em um show de Lauana Prado, a cantora dedicou a performance da música à Márcia Fu. "Quem está assistindo A Fazenda? Vocês já têm uma torcida? Eu já tenho minha torcida! Eu vou cantar essa daqui, especialmente para essa mulher, que cantou essa moda esses dias lá dentro da Fazenda", disse em vídeo publicado na web.

VÍDEO DE MARCIA FU CANTANDO ESCRITO NAS ESTRELAS

Por onde anda Tetê Espíndola hoje?

A cantora Tetê Espíndola segue trilhando sua carreira artística e realizando shows por todo o Brasil. Neste ano, a cantora subiu nos palcos com a turnê "Eu e Você", dedicada a Arnaldo Black, com quem mantém uma união e parceria desde o início de sua carreira.

Seu álbum mais recente foi lançado em 2019, intitulado "Recuerdos", em parceria com Alzira E. O projeto também inclui faixas ao lado de Ney Matogrosso, seu conterrâneo.

Uma das últimas aparições de Tetê Espíndola na televisão foi em 2022, como uma das convidadas do Caldeirão do Huck, surpreendendo os internautas que não a viam há tempos.

A famosa continua casada com Arnaldo Black, com quem tem dois filhos: Dani Black, de 35 anos, que também é cantor e compositor, e Patrícia Black, de 33 anos.

Com o sucesso de "Escrito nas Estrelas" também nos tempos atuais, Tetê repostou a notícia sobre o viral de Márcia Fu em sua página no Instagram. "Escrito nas Estrelas. Arnaldo e Carlos são os compositores desse delicioso clássico da minha trajetória. Convido a todos a ouvirem minha discografia nas plataformas digitais, vou adorar!", escreveu.

