Festa da Fazenda 15 com todos os participantes é hoje; veja horário

Peões eliminados retornam para uma celebração final com show do Grupo Samba 90 Graus

A última festa de A Fazenda 15 acontece na madrugada desta terça-feira, 19, e será transmitida ao vivo no PlayPlus. O evento começa logo após a eliminação de hoje do reality show, por volta da meia-noite (horário de Brasília), e vai contar com todos os participantes da edição.

O tema da festa de hoje é Nova York, com decoração inspirada em uma das metrópoles mais famosas do mundo. O evento também contará com o show do Grupo Samba 90 Graus, formado por Netinho de Paula, Chrigor e Márcio Ar, que apresenta alguns dos maiores hits do pagode que fizeram sucesso na década de 90.

Os espectadores que estiverem acompanhando o programa na TV aberta só vão poder assistir até o anúncio dos nomes dos menos votados, pois, conforme o cronograma da final de A Fazenda, os melhores momentos da festa só serão exibidos na quarta-feira, 20.

Assim como nos anos anteriores, a festa final conta com a presença de todos os famosos que participaram da temporada, até mesmo os que foram expulsos ou desistiram, como Lucas Souza e Rachel Sheherazade.

Os ânimos dos peões ficaram bastante exaltados durante a dinâmica realizada no programa ao vivo de ontem. É possível que ocorram ainda mais barracos ou uma continuação das discussões iniciadas, como já ocorreu em edições anteriores.

Com exceção do show, a festa de hoje deve seguir o mesmo formato dos eventos anteriores. As festanças do reality show não costumam durar até o sol raiar, sendo encerradas no meio da madrugada. Há também comida e bebida liberada sem limitação.

Simioni vai tentar expulsar Márcia Fu na festa?

Alguns deles, como Kamila Simioni, prometem causar uma última vez - em entrevista ao Link Podcast hoje, a eliminada afirmou que pode fazer algo contra Márcia Fu, uma de suas maiores rivais na competição, apesar de não querer causar a expulsão da medalhista olímpica.

Ontem, Simioni já havia atacado a atleta durante a lavação de roupa suja. "Posso fazer algo que tendencie Márcia a fazer algo ou não... não é meu intuito fazer a Márcia ser expulsa, mas não vou usar a minha polidez. Estou reagindo a tudo que ela me fez", disse.

Anteriormente, ela havia dito que iria, de fato, tentar fazer com que a jogadora de vôlei a agredisse e deixasse o programa. "Eu quero muito que eu sofra alguma agressão", admitiu a empresária ao ser questionada por Bruno Tálamo sobre qual seria a reação de Márcia com a provocação. A peoa revelou que iria pedir para a rival falar na cara que a havia ofendido e pedir para que ela repetisse o que havia dito. Na web, a famosa recebeu dezenas de críticas dos internautas, que a acusaram de fazer jogo sujo. Márcia Fu é uma das favoritas ao prêmio milionário e tem grandes chances de chegar na final, caso não caia na provocação da adversária.

O evento antecede a grande final, que acontece na quinta-feira, 21. A votação para a escolha do campeão só será aberta amanhã, após a exibição dos melhores momentos da festa. O público terá cerca de 24 horas para escolher o vencedor do prêmio de A Fazenda.

No programa de quarta-feira, o público que não acompanhou a dinâmica ao vivo no PlayPlus poderá assistir aos melhores momentos da festança na edição apresentada por Adriane Galisteu.

Essa deve ser a única pauta do programa, já que a final já estará formada - após a exibição da festa, a loira abrirá a votação para que a audiência escolha quem deve levar o prêmio de R$ 1,5 milhão para casa, que ficará disponível até o final do programa ao vivo de quinta-feira, no R7.