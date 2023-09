Festa de A Fazenda 15 terá Londres como tema e DJ Gudi ao vivo

Hoje é dia de festa em A Fazenda 15! Os peões encerram mais um ciclo após a eliminação de Nathalia Valente na primeira roça e celebram mais uma semana no jogo. O público acompanhará apenas um trecho ao vivo da farra hoje, e os melhores momentos vão ao ar na edição de amanhã.

Como será a festa de A Fazenda 15 hoje?

A segunda festa de A Fazenda 15 terá como tema a cidade de Londres. O público pode esperar uma decoração que remete a uma dos lugares mais visitados da Europa, além de muita comida e bebida para os peões aproveitarem.

Quem fica no comando da música é o produtor musical e DJ Gudi. O lançamento mais recente do artista é o remix da faixa "Sou a Barbie Girl", sucesso de Kelly Key nos anos 2000. O rapaz soma mais de 20 milhões de reproduções no Spotify.

A festa é o momento em que os peões descontraem dos acontecimentos da semana, além de rolarem conversas importantes sobre o jogo. Alguns competidores usam a ocasião para fazerem aliados e até discutirem estratégias para a próxima semana, além de fazerem fofoca. Também é comum que rolem algumas tretas ao longo da madrugada.

No programa de hoje, o público também assiste aos principais momentos dos peões depois da eliminação de Nathalia Valente, que deixou o confinamento na última quinta-feira, 28. Alguns participantes discutiram entre si o que poderia ter causado a saída da influenciadora digital e trouxeram à tona o comportamento do "grupo dos crias".

A Fazenda 15 de hoje vai ao ar às 22h45, horário de Brasília, logo após o seriado "Quando Chama o Coração". O programa fica no ar por apenas 15 minutos para mostrar os principais momentos da rotina dos peões e um breve flash ao vivo da festa.

No domingo, o público também acompanha tudo de mais importante que aconteceu na rotina dos famosos e um breve trecho da dinâmica que causa ainda mais discórdia entre os confinados.

Segunda-feira: prova do lampião e definição da baia.

Terça-feira: formação de roça.

Quarta-feira: prova do fazendeiro.

Quinta-feira: eliminação.

Sexta-feira: flash da festa ao vivo.

Sábado: exibição dos melhores momentos da festa.

Domingo: exibição dos últimos acontecimentos da rotina dos peões e dinâmica.

Como assistir a festa ao vivo?

O público que sintonizar na Record hoje à noite poderá assistir apenas a um pequeno flash ao vivo da comemoração. Os melhores momentos da festa de A Fazenda 15 só serão exibidos no programa de amanhã, que vai ao ar um pouco mais tarde, às 23h.

Os fãs que não querem perder nenhum momento do reality rural podem acompanhar a festa ao vivo e na íntegra através do Playplus. A plataforma de streaming oferece pay-per-view com câmeras exclusivas aos assinantes do plano pago, com valor de R$ 15,90 mensais.

Se você não tem uma assinatura mas gostaria de assistir à festa ao vivo, siga os passos:

Passo 1: acesse o Playplus no navegador de seu celular ou smartphone (https://www.playplus.com/) ou baixe o aplicativo na App Store ou Google Play.

Passo 2: na tela inicial, clique em 'Plano Playplus R$15,90'. Crie sua conta preenchendo os dados: nome, e-mail e crie uma senha, ou opte por usar os logins do Facebook e Google.

Passo 3: insira a forma de pagamento. A plataforma aceita cartões de crédito.

Passo 4: com a conta feita, clique em 'no ar' e depois em 'A Fazenda 15'. Clique na câmera de sua preferência e aguarde o início da transmissão.

A assinatura paga dá direito a assistir ao programa durante 24 horas por dia, além de conceder acesso a todo o conteúdo disponível no streaming.