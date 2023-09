Filha de Dudu e Bombom, Olívia Nobre é confirmada em A Fazenda 15

Filha de Dudu Nobre e Adriana Bombom, Olívia Nobre, de 21 anos, foi confirmada como participante de A Fazenda 15. A jovem, também conhecida como Lily Nobre, mora no Rio de Janeiro e segue os mesmos passos do pai na música, mas no rap.

VEJA: Yuri Meirelles é confirmado

Quem é Olívia Nobre?

Olívia Nobre é cantora de trap, um subgênero do hip hop, e já lançou diversos singles. No instagram, ela possui mais de 400 mil seguidores. A jovem segue a carreira do pai, mas também está percorrendo o mesmo caminho da mãe, Adriana Bombom, que também participou do reality da Record TV.

Em 2009, a dançarina participou de A Fazenda 2, apresentado por Britto Jr. Ela foi a segunda eliminada do programa com 46% dos votos do público e a reação com o resultado é lembrado até hoje, isso porque, a participante ficou surpresa com a eliminação, caiu no choro e demorou para deixar a varanda. Na época, ela era casa com o pai de Olívia, mas o casal se separou pouco tempo depois.

No início do ano, Olívia Nobre usou suas redes sociais para falar pela primeira vez sobre o abuso sexual que sofreu, no dia 8 de janeiro, em uma festa no Recreio dos Bandeirantes, na Zona Oeste do Rio. O caso foi denunciado e registrado na 42ª DP, no Recreio dos Bandeirantes.

Que horas começa A Fazenda 2023 - Programação de horários

A programação A Fazenda 15 segue com a prova do lampião, formação de roça, prova do fazendeiro, eliminação, festa e puxada da baia. Neste ano ainda haverá o paiol, no qual quatro famosos ficam confinado, mas apenas um deles vai entrar de fato no jogo. Quem vai escolher será o público através de votação no R7.

Com 20 celebridades que vão ter que encarar provas, eliminações e 'jogos da discórdia', a disputa vale o prêmio de R$1,5 milhão.

Segunda-feira: 23h00

Terça-feira: 23h00

Quarta-feira: 23h00

Quinta-feira: 23h00

Sexta-feira: 23h00

Sábado: 22h45

Domingo: 23h15

Acompanhe A Fazenda 2023 no jornal DCI.