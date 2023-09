Fotos: Metrô de SP ganha vagão temático de A Fazenda 15

A Linha 4-Amarela do metrô de São Paulo agora tem um vagão temático de A Fazenda 15, que estreia na 3ª feira, 19 de setembro. E agora, mesmo quem não está confinado poderá se sentir como um dos peões ou peoas do programa rural.

O vagão do metrô, que atende à capital paulista, irá circular até o dia 16 de outubro com o interior completamente personalizado, numa ambientação tipicamente rural alusiva ao estilo de A Fazenda. Na segunda ação, caminhonetes com visual retrô circulam pelas ruas da cidade com várias atividades.

No trem do Metrô, as paredes e até o chão foram adesivados para proporcionar uma experiência imersiva com a recriação de três dos principais pontos de A Fazenda: Sede, Paiol e Piscina. Estão ali os animais, muito feno e até as ferramentas da lida com os bichos. Uma decoração detalhada e colorida que faz referência ao cenário que os peões vão vivenciar pelos próximos três meses na disputa pelo prêmio de R$ 1,5 milhão.

Os passageiros também vão se deparar com mensagens bem-humoradas, para que fiquem bem atentos! Porque, afinal, “a porta só abre quando o galo cantar” e “se dormir e perder a estação, está na Roça”!.

Enquanto isso na sede, os participantes seguem confinados e à espera do fogo no feno. São eles: André Gonçalves, Darlan Cunha, Henrique Martins, Jaquelline Grohalski, Jenny Miranda, Kally Fonseca, Kamila Simioni, Lily Nobre, Lucas Souza, Márcia Fu, Nathalia Valente, Rachel Sheherazade, Radamés Furlan, Sander Mecca, Tonzão Chagas, WL Guimarães e Yuri Meirelles.

Na competição do Paiol estão Nadja Pessoa (ex-A Fazenda), Cézar Black (ex-BBB), JP Venancios, Shayan (ex-A Fazenda), Alicia X, Erick Ricarte, Whendy Tavares, Igor Freitas, Sol do Deboche e Lumena (ex-BBB).

