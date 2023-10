Horário da 5ª Prova de Fogo hoje: que horas começa em A Fazenda 15

Disputa define quem fica com o Poder da Chama e os moradores da baia

A quinta Prova de Fogo de A Fazenda 15 será realizada neste domingo, 22, e definirá o dono dos Poderes do Lampião e os peões que ficarão na baia nos próximos dias. A competição só vai ao ar amanhã para os espectadores da Record, mas os assinantes do PlayPlus podem acompanhar a dinâmica ao vivo. Saiba que horas começa a disputa e como assistir em tempo real.

Que horas é a Prova de Fogo de A Fazenda 15

A Prova de Fogo não tem hora certa para começar, mas costuma ir ao ar na parte da tarde, por volta das 15h. A produção exibe uma mensagem na tela do pay-per-view para os assinantes do PlayPlus quando a disputa está prestes a começar, portanto, o público que quiser acompanhar a competição em tempo real deve ficar ligado na plataforma de streaming.

É realizado um sorteio para definir quem serão os peões que vão ter a chance de competir. Os jogadores que tiverem sorte vão para o Provódromo, enquanto os demais aguardam o resultado na sede. A dinâmica pode envolver agilidade, habilidade ou conhecimentos gerais.

Após a definição do vencedor da Prova de Fogo, o público também irá conhecer os peões que irão para a baia. Os perdedores vão direto para o quartinho do lado de fora da sede e também puxam outros rivais para acompanhá-los. Os escolhidos não podem usar as dependências da casa enquanto estiverem cumprindo o castigo, mediante punição para todos os confinados.

Vale lembrar que a Prova de Fogo não é exibida na íntegra mesmo no PlayPlus. Apesar de ser gravada hoje, a competição só vai ao durante o programa na Record na segunda-feira, 23. Alguns dos principais momentos são reservados para serem exibidos somente durante a edição comandada por Adriane Galisteu.

Qual o poder da Chama Laranja da semana?

O público é quem decide qual será o poder da Chama Laranja da vez. A votação acontece exclusivamente pelo aplicativo Kwai, e o resultado é anunciado por Adriane Galisteu minutos antes do início da Prova de Fogo. Os espectadores que desejarem participar tem até a tarde deste domingo. As opções da vez são:

A) Salve três peões, que ainda não estão na Roça, do Resta Um de hoje.

B) Você é o terceiro roceiro de hoje. Caso você já esteja na Roça, escolha o terceiro roceiro entre os peões da Baia ou da sede.

O vencedor da Prova de Fogo lê os dois poderes antes do início da berlinda e escolhe qual poder quer ficar para si e qual quer passar para um amigo ou rival. Vale lembrar que o comando da Chama Branca é escolhido pela produção e só é revelado durante a formação da roça.

A ordem da leitura dos poderes muda conforme a dinâmica da semana. O lampião pode alterar os peões que estão na roça, dar imunidade e outros benefícios para a pessoa que o tiver em suas mãos.

Como assistir a Prova de Fogo hoje?

A Prova de Fogo vai ao ar ao vivo apenas para os assinantes do PlayPlus. O plano tem custo de R$ 15,90 ao mês, que pode ser pago com cartão de crédito. A assinatura dá direito às câmeras exclusivas de A Fazenda 15, que transmitem a rotina dos peões durante 24 horas por dia, além todo o catálogo de produções da Record.

O público que quiser ter acesso ao sinal precisa entrar no site da plataforma de streaming, ou baixar o aplicativo, e criar uma conta. Em seguida, opte pelo plano pago e insira os dados de pagamento.

Após a conclusão da assinatura, as câmeras de A Fazenda já estarão liberadas no menu 'ao vivo'. A Prova de Fogo costuma ser transmitida pelo sinal 1, enquanto os demais mostram o que os outros peões estão fazendo.

Os não assinantes terão que aguardar a exibição dos melhores momentos durante o programa de amanhã, às 22h45, horário de Brasília, logo após a série "Quando Chama o Coração".