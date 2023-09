Horário da estreia A Fazenda 2023 hoje: participantes e como assistir

Hoje, 19 de setembro, estreia A Fazenda 2023 com 18 participantes e outros 10 candidatos do Paiol. A nova temporada do reality rural comandada por Adriane Galisteu reúne famosos em busca do prêmio de R$ 1,5 milhão e promete muito "fogo no feno" neste ano. Vem ver que horas começa e quem já está confinado.

Que horas começa A Fazenda 2023 na Record?

O programa entra no ar dia 19 de setembro, terça-feira, às 22h30, horário de Brasília, na Record, comandado por Galisteu e já com 18 peões dentro da sede. A edição deve acabar por volta da meia-noite.

Na segunda, os participantes fizeram uma dinâmica onde tiveram que escolher os favoritos e aquele que tem menos afinidade. A brincadeira já agitou os ânimos de alguns participantes, e mostra que o início dessa edição deve ser agitado.

O elenco tem André Gonçalves, Darlan Cunha, Henrique Martins, Jaquelline Grohalski, Jenny Miranda, Kally Fonseca, Kamila Simioni, Lily Nobre, Lucas Souza, Márcia Fu, Nathalia Valente, Rachel Sheherazade, Radamés Furlan, Sander Mecca, Tonzão Chagas, WL Guimarães e Yuri Meirelles.

O cronograma de A Fazenda 15 costuma começar alguns dias depois da estreia com a Prova de Fogo, formação de roça, Prova do Fazendeiro, eliminação e festas.

A Fazenda 2023 será exibida diariamente nas noites da Record, incluindo o domingo. Quem quiser optar por assistir ao pay-per-view pelo Playplus.

Como funciona o paiol A Fazenda?

O paiol está de volta e levará 4 participantes para dentro do programa na quinta-feira, 21 de setembro. Quem vai escolher o famoso que merece uma vaga em A Fazenda 15 será o público, através de uma votação no R7.

Depois que o resultado for anunciado por Adriane Galisteu e a dinâmica chegar ao fim, o paiol será transformado no Rancho do Fazendeiro. O espaço será um quarto VIP para o dono do chapéu, que terá mordomias durante o seu reinado. Ele também poderá convidar seus colegas para aproveitar o espaço, fazer estratégias e, claro, fofocar.

Estão na competição Nadja Pessoa (ex-A Fazenda), Cézar Black (ex-BBB), JP Venancios, Shayan (ex-A Fazenda), Alicia X, Erick Ricarte, Whendy Tavares, Igor Freitas, Sol do Deboche e Lumena (ex-BBB).

PASSO A PASSO DA VOTAÇÃO PAIOL A FAZENDA

Passo 1: acesse o site oficial da Record TV, o R7.com, no endereço https://www.r7.com/. Em seguida, você terá que clicar no menu da lateral esquerda e clicar na aba do reality show. Se preferir, pode ir direto para a página do programa com o link https://afazenda.r7.com/a-fazenda-15;

Passo 2: quando estiver na página de A Fazenda 15, você verá a enquete do Paiol logo de cara no começo da página. Caso ocorra algum erro, você também poderá encontrá-la na aba de votação da página, que só costuma ser adicionada depois da estreia da edição;

Passo 3: agora é hora de escolher entre os dez participantes do Paiol quem merece o seu voto. Após selecionar o confinado que deseja salvar no jogo, você vai apertar a caixinha "sou humano" da verificação de robôs. Após conseguir provar que não é um bot, você pode confirmar sua decisão com o botão "votar".

Passo 4: pronto! Agora é só esperar pela confirmação do site que o seu voto foi computado. Em seguida, você poderá apertar o botão "votar novamente" se quiser repetir o processo. Não há limite de votos, então fique à vontade!

Veja a parcial da enquete UOL