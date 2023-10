Jenny ganha Prova do Fazendeiro e Nadja, Kally e André formam roça

Jenny foi quem ganhou a Prova do Fazendeiro realizada nesta quarta-feira, 18, e escapou da roça. A peoa superou as adversárias Kally e Nadja, que seguem na berlinda com André Gonçalves, após uma competição que envolveu agilidade.

Jenny é a nova fazendeira - Quem ganhou Prova do Fazendeiro

A quinta Prova do Fazendeiro de A Fazenda 15 foi disputada por Kally Fonseca, Jenny Miranda e Nadja Pessoa, já que André Gonçalves foi vetado e já está na roça. Essa é a primeira vez que Jenny se torna líder.

As pessoas precisaram enfrentar um circuito com bicicleta e que exigia agilidade, além de boa coordenação.

Logo após o fim da disputa, as três retornam para a casa. Esse é o momento que o público acompanha as reações dos demais peões, que fazem 'carão' ou comemoram dependendo de quem venceu. O antigo fazendeiro também passa o chapéu para a nova líder da semana, consagrando a vitória.

Na quinta-feira, a nova fazendeira distribui as tarefas entre os peões. É ela quem decide os competidores que vão cuidar dos animais nos próximos dias, além dos responsáveis por alguns afazeres da casa. A líder geralmente coloca os rivais nas funções, enquanto os aliados descansam.

A fazendeira também vai aproveitar as regalias do Rancho do Fazendeiro junto aos amigos escolhidos por ela para frequentarem o local. Os deveres terminam na próxima terça, quando ela irá indicar uma pessoa à roça. O voto da líder costuma abrir a dinâmica da formação da berlinda.

Até agora, apenas um peão venceu a Prova do Fazendeiro duas vezes durante a temporada. Foi Yuri Meirelles, que ganhou a primeira e a quarta disputa pelo chapéu, escapando da roça.

1º fazendeiro - Yuri Meirelles

2º fazendeiro - André Gonçalves

3º fazendeiro - Jaquelline

4º fazendeiro - Yuri Meirelles

Como foi a formação da 4ª roça?

A quarta roça de A Fazenda 15 foi formada na última terça-feira, 17, e começou com um dos poderes do lampião sendo aberto antes mesmo do voto do fazendeiro. Radamés Furlan escolheu Henrique Martins para ficar com a chama branca, que teve que escolher entre duas pessoas para que Yuri optasse entre elas para indicar à roça.

Yuri Meirelles teve que optar entre Kally Fonseca e Nadja Pessoa, escolhidas por Henrique, e mandou a cantora de forró para a berlinda. "Por questões estratégicas no jogo, a Kally. Você é minha amiga, espero que você não leve para o coração. Você tem umas atitudes explosivas que eu discordo", justificou o modelo. Anteriormente, o rapaz já havia falado para os aliados que pretendia votar na loira.

Em seguida, Adriane Galisteu deu início a votação aberta. Cezar Black recebeu 11 votos dos peões e ocupou o segundo banquinho na roça. O ex-BBB, por sua vez, teve direito a uma puxada da baia e escolheu Jenny Miranda para sentar no terceiro banco.

O quarto roceiro foi escolhido através da dinâmica do Resta Um. Quem sobrou foi Nadja Pessoa, mas ainda havia um poder da chama para ser aberto. Radamés Furlan ganhou o direito de trocar um peão da berlinda e tirou César Black da votação popular para colocar André Gonçalves, que ainda foi vetado da Prova do Fazendeiro.

Quando será a próxima eliminação de A Fazenda 15?

A quarta eliminação de A Fazenda acontece na quinta-feira, 19. A votação é aberta para o público logo após o fim da Prova do Fazendeiro e permanece disponível no site do R7 até o final do programa ao vivo de amanhã. Os internautas têm cerca de 24 horas para escolher quem deve ficar na competição por R$ 1,5 milhão. O menos votado deixa o confinamento.

O programa de quinta começa com os três roceiros se despedindo dos colegas da sede. Em seguida, eles vão para a área externa da sede, onde ficam durante todo o programa. A apresentadora faz algumas perguntas sobre o jogo, para colocar um pouco mais de 'fogo no feno', enquanto os peões que ficam na casa conseguem ouvir todas as respostas.

A edição também mostra os principais momentos da convivência entre os peões nas últimas 24 horas. A eliminação só acontece nos minutos finais do reality show, quando os dois participantes que se salvaram voltam para a sede e o menos votado deixa a casa.

Logo após o fim do programa ao vivo na Record, o azarado da vez participa da "Cabine de Descompressão", entrevista com Lucas Selfie, na qual o influenciador aborda os principais momentos do famoso no jogo.

Como votar no R7 para ficar em A Fazenda?

A votação da quarta roça já está aberta no R7. Não é necessário ter cadastrado para participar - basta acessar a página oficial do reality show - os internautas podem votar através do celular ou computador. Depois de entrar no site, localize a enquete que estará disponível na aba 'votação' ou logo na primeira tela.

Em seguida, é só clicar no peão que você quer que fique no programa e fazer a validação de segurança marcando a caixinha 'sou humano'. O voto será computado em poucos segundos.

Vale lembrar que em A Fazenda, o voto é para ficar e não para sair. É possível participar inúmeras vezes até o encerramento da votação na quinta.

Vale lembrar que em A Fazenda, o voto é para ficar e não para sair. É possível participar inúmeras vezes até o encerramento da votação na quinta.