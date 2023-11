Lucas e Black vão ser expulsos de A Fazenda 15? Entenda a confusão

Lucas Souza e Cezar Black se envolveram em uma grande briga no começo da tarde desta segunda-feira, 20, em A Fazenda 15, durante uma ação patrocinada. O desentendimento fez com que as câmeras do pay-per-view fossem cortadas, e quando o sinal voltou, os espectadores começaram a especular que os dois poderiam ser expulsos, já que o ex-BBB relatou que o rival teria cuspido em seu rosto.

Vai ter expulsão em A Fazenda 15?

Internautas apontam que Lucas deveria ser expulso do programa após supostamente ter cuspido em Cezar durante a treta, conforme relatado pelo ex-BBB. Em conversa com outros peões, o enfermeiro contou o que aconteceu entre ele e o ex-mario de Jojo Toddynho durante a confusão. "Ele cuspiu na minha cara. Ele veio pra me dar um tapa, você não viu não? Alguém veio pra cima e segurou ele", disse.

A cena, no entanto, não foi exibida já que o sinal foi cortado, mas as imagens devem ser exibidas durante o programa de hoje, comandado por Adriane Galisteu. Enquanto isso, os internautas seguem questionando se Lucas deve ser eliminado do reality show, assim como aconteceu com Rachel Sheherazade.

Espectadores apontam que cuspir não viola as regras do programa e trouxeram à tona um vídeo de Bia Miranda, vice-campeã de A Fazenda 14, tendo a mesma atitude com Shayan Haghbin. Os fãs também relembraram da guerra de cuspes entre Andressa Urach e Matheus Verdelho em A Fazenda 6. Até o momento da publicação deste texto, a Record ainda não havia se pronunciado.

A Fazenda 15 já contou com uma desclassificação. Em outubro, a jornalista Rachel Sheherazade foi expulsa após colocar a mão na boca de Jenny Miranda durante uma briga. A produção apontou a atitude da ex-SBT como agressão e a eliminou.

Confira o relato de Cezar Black:

MEU DEUS! Cezar Black relata que Lucas cuspiu em sua cara e tocou em seu rosto com a mão ao tentar agredi-lo. Não acredito! Será que o Lucas vai ser expulso? #AFazenda pic.twitter.com/sGiCK5j7Ey — JANIELSON (@euosodrac) November 20, 2023

