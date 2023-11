Agora: Lucas Souza desiste de A Fazenda 15

Peão apareceu abalado depois de brigas com Cezar Black

O influenciador digital Lucas Souza desistiu de A Fazenda 15 nesta quarta-feira, 23. O peão deixou o confinamento após brigas com Cezar Black, que se arrastaram ao longo dos últimos dias. Hoje, o participante foi visto chorando próximos aos animais e comunicou Jaquelline que estava pensando em abrir mão do prêmio.

Por que Lucas Souza desistiu de A Fazenda 15?

Lucas Souza pediu para sair do reality rural após diversas desavenças com Black, que começaram há alguns dias. Os dois precisaram ser separados por seguranças do programa durante a formação da 9ª roça, na terça (21), e voltaram a se desentender na tarde de hoje, gerando uma confusão generalizada.

A última treta que culminou na desistência do peão aconteceu hoje. O ex-marido de Jojo Toddynho teria se revoltado contra o ex-BBB durante uma dinâmica em grupo, mas o sinal foi cortado para os assinantes do pay-per-view. Quando as câmeras voltaram, os peões falavam que o enfermeiro teria citado a ex-mulher de Lucas e acusado o rival de ter orquestrado os carros de som que foram até a porta da sede em Itapecerica da Serra.

O clima já estava tenso entre os dois desde segunda-feira, 20, quando Black acusou o militar de cuspir em seu rosto e de tentar dar-lhe um tapa, mas foi impedido por outros participantes. Na ocasião, os internautas até questionaram se o caso culminaria na expulsão de Lucas Souza, o que não ocorreu.

A rivalidade entre os dois esquentou novamente hoje, mas os espectadores ainda não tiveram a oportunidade de assistir na íntegra o que aconteceu. Logo após a briga, Lucas conversou com Jaquelline e disse que queria ficar sozinho. Ele também confessou para a ex-BBB que estava com vontade de deixar o programa, apesar dos apelos da namorada para que ele permanecesse na competição. "Eu não vou aguentar. Você está escutando? Olha bem pra mim, eu não vou aguentar", disse.

Após o desabafo, Lucas ficou sumido por alguns momentos, levantando um questionamento entre os internautas se o influenciador digital de fato havia optado por sair. Geralmente, os peões que estão abalados emocionalmente conversam com a produção, que oferece apoio psicológico e tenta convencê-los a ficar no confinamento. No entanto, parece que o apelo da equipe não deu certo desta vez.

Os peões receberam o anúncio da desistência de Lucas por volta das 17h50. "Atenção. O peão Lucas oficialmente desistiu da competição. Por este motivo, ele está fora do jogo, mas a disputa segue normalmente para vocês. Arrumem as malas dele e coloquem-nas na dispensa", dizia o comunicado.

Vai ter roça em A Fazenda hoje?

A produção de A Fazenda 15 ainda não se pronunciou, mas é provável que a roça desta semana seja mantida, até porque Lucas Souza não estava envolvido desta vez. A dúvida surge já que quando a jornalista Rachel Sheherazade foi expulsa, a berlinda foi cancelada.

Porém, desistências são menos graves que expulsões e não costumam afetar o cronograma do reality rural. Seria o caso somente se o peão fosse um dos jogadores que enfrentariam o julgamento do público. Nesta semana, quem está na berlinda é André Gonçalves, Shayan Haghbin, Cezar Black e Alicia X.

Durante o programa ao vivo de hoje, além das cenas que culminaram na desistência de Lucas, o público também assiste ao vivo a 10ª Prova do Fazendeiro, que livrará um dos indicados à roça e o tornará o novo líder da semana. Todas as informações serão dadas pela apresentadora Adriane Galisteu na edição desta quarta.

Relacionado: Eliminados A Fazenda 15: quem já saiu e quem continua no reality