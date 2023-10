Maior rejeição A Fazenda 15: ranking com as eliminações

A Fazenda 2023 começou a temporada com 22 participantes e toda semana um peão deixa o jogo. As roças do reality show são decididas pelo voto popular e contam com uma dinâmica de votos para ficar. Assim, quem assiste o programa da Record salva o seu competidor favorito e o confinado com a menor porcentagem volta para casa. Veja as maiores rejeições de A Fazenda 15 até agora, de acordo com a Record TV.

1º - Laranjinha com 4,43% de rejeição

Laranjinha é o peão que até este momento do jogo teve a pior porcentagem nas roças do programa. O ator de 35 somou apenas 4,43% dos votos para ficar e não conseguiu se manter na disputa. O baixo percentual do famoso foi uma vantagem para Tonzão Chagas e Sander Mecca, que eram seus aliados no reality show, e conseguiram continuar na busca pelo prêmio de R$ 1,5 milhão com o resultado desta segunda berlinda da edição.

A Record adotou uma dinâmica diferente nesta temporada e tem mostrado apenas a porcentagem do eliminado, sem revelar o favoritismo dos peões que continuam no jogo. A eliminação de Laranjinha não foi uma grande surpresa para o público, pois a rejeição do ator já estava alta nas redes sociais. Além disso, as parciais extraoficiais já apontavam que os votos a favor do peão eram baixos entre os fãs do reality show.

Os problemas de Laranjinha com o público começaram logo nos primeiros dias de programa, quando ele protagonizou alguns dos maiores conflitos da casa e criou rivalidades. O peão intitulou seus aliados como Bonde dos Cria, e ficou contra Rachel Sheherazade e alguns de seus parceiros no jogo, Lucas Souza e André Goncalves.

Em uma briga com Lucas que saiu do controle e foi regada a gritos, Laranjinha chegou a dizer para o coach que "pegaria" o peão após o confinamento, o que parte do público considerou ameaça. Fora do programa, o pavio curto do famoso também virou assunto, depois que alguns fãs do reality show relembraram as acusações de agressão contra uma ex-namorada que o ator enfrentou anos atrás.

2º - Nathalia Valente - 5,77%

A influencer Nathalia Valente foi a primeira eliminada de A Fazenda 15 e também entrou para as maiores rejeições da edição por ter conquistado um percentual bem baixo na berlinda. A famosa somou 5,77% dos votos a favor, o que não chegou nem perto de mantê-la no jogo. Ela estava na roça da semana ao lado de Rachel Sheherazade e Lucas Souza, que por enquanto somam grande torcida na web.

Nathalia fez pouco no jogo, já que durou apenas dias no confinamento, mas chegou a fazer casal com o modelo Yuri Meirelles. Eles acabaram indo para o edredom nos primeiros dias de programa, depois que o famoso conquistou o chapéu de fazendeiro na primeira disputa da edição.

Enquanto estava no reality show, a tiktoker de 20 anos fez parte do Bonde dos Cria ao lado de Darlan Cunha, o Laranjinha, Simioni, Jenny Miranda, Cariúcha, entre outros famosos. O grupo tem sua parcela de fãs nas redes, mas também soma grande rejeição por atitudes no jogo e algumas confusões que surgiram no confinamento.

3º - Cariúcha | Maiores rejeições de A Fazenda 15 - 9,74%

Cariúcha foi um dos nomes mais comentados quando os peões e peoas de A Fazenda 15 foram revelados e muita gente esperava pela participação da funkeira, mas seu favoritismo não foi longe. A famosa foi eliminada na terceira berlinda da temporada ao somar apenas 9,74% dos votos para ficar, contra Shay e Marcia Fu. Embora seu percentual tenha sido melhor que o de Laranjinha e Nathália, o resultado foi baixo e é possível perceber que a votação não foi acirrada contra seus adversários de disputa.

A rejeição de Cariúcha ficou bem clara nas redes sociais, assim como a de Laranjinha. O jeito sem papas na língua da cantora fez com que ela conquistasse a antipatia de muitos fãs do reality show. Um dos primeiros problemas envolvendo a famosa que acabaram polemizando nas redes foi um atrito com Lucas Souza, em que ela soltou xingamentos sobre o coach de finanças. Ela foi acusada de homofobia e o assunto até rendeu bronca ao vivo de Adriane Galisteu.

Além disso, ela teve uma briga feia com Rachel Sheherazade, em que cuspiu na jornalista. A loira disse que ela não devia cuspir para não ser expulsa, mas os aliados da funkeira entenderam diferente e relataram para Cariúcha que Sheherazade havia dito que não queria pegar doença da funkeira. A famosa acusou a adversária de ser preconceituosa e antes que o assunto saísse do controle, Adriane Galisteu esclareceu o assunto com os confinados. No entanto, Cariúcha, Simioni e outros aliados ainda custaram a acreditar na palavra da apresentadora de A Fazenda 15, o que também irritou o público.

