Márcia Fu vai ganhar A Fazenda 2023?

Mesmo quem não acompanha A Fazenda 2023 já deve ter visto algum meme de Márcia Fu durante sua participação no programa da Record. Nas últimas semanas do confinamento, a ex-jogadora de vôlei conquistou a web com a repercussão de seu jeito espontâneo, o que fez com que sua popularidade crescesse e a tornasse uma candidata ao prêmio milionário. Afinal, será que a peoa vai mesmo vencer? Relembre sua trajetória.

VOTE: quem é o favorito para ganhar A Fazenda

Márcia Fu é a favorita para vencer A Fazenda 15?

A jogadora de vôlei entrou no confinamento como um dos nomes que menos repercutiram quando foi anunciada, mas virou o jogo a seu favor ao longo dos últimos três meses. Márcia Fu tinha apenas 9 mil seguidores em sua página no Instagram - hoje, a atleta soma 550 mil pessoas que a acompanham e se tornou a peoa que mais ganhou números desde o início do programa.

No início da disputa, Márcia Fu já estava conquistando parte da audiência, mas foi bastante criticada por se opor a Rachel Sheherazade, até então considerada a favorita. Algumas das falas da atleta contra a jornalista não pegaram bem com a audiência, o que fez com que ela sofresse leves "cancelamentos".

No entanto, o jogo virou para Márcia Fu após o fim da rixa com a loira, que foi expulsa. As críticas negativas diminuíram, a medida que os números de suas redes sociais aumentaram. Também começaram a circular trechos de algumas falas engraçadas e algumas expressões da atleta, que furaram a bolha e começaram a ser usadas no X (antigo Twitter).

O grande boom de Márcia Fu nas redes sociais foi um vídeo em que ela aparece cantando, bem desafinada, a música "Escrito nas Estrelas", hit dos anos 80 interpretado por Tetê Espíndola. A cena explodiu não só no Twitter, mas também no TikTok, rendendo ainda mais torcida à peoa. A faixa até alcançou o segundo lugar na parada viral do Spotify, e a participante ganhou uma homenagem da cantora da música original em sua página no Instagram.

Enquanto isso, o público segue aclamando a jogadora nas redes sociais. "Desculpe, meus amores, mas quanto mais atacam a Márcia Fu, mais eu gosto da diva", publicou Thiago (@httpsrealitys). "Não vejo A Fazenda, mas, Márcia Fu, estarei com você até o fim!", escreveu Matheus (@whomath). "O jogo da Márcia Fu é disparado o mais coerente da temporada. Ela foi fiel aos próprios princípios desde o começo. Fez um jogo individualista, focado na dinâmica interna e divertiu muito o público. Sem cometer nenhuma falha grave", opinou Chico Barney (@chicobarney).

Até agora, a jogadora de vôlei já voltou de três roças. Apesar de a Record não divulgar a porcentagem dos peões que sobrevivem à berlinda, as enquetes extraoficiais nunca apontaram Márcia Fu como uma possível eliminada, confirmando o favoritismo visto nas redes sociais.

Essa foi a primeira vez que a atleta participou de um reality show. Márcia Fu ficou conhecida nas décadas de 80 e 90, quando se destacou na seleção brasileira de vôlei. Medalhista olímpica, esteve no time quando a seleção ficou em 3º lugar nos Jogos Olímpicos de Atlanta, nos Estados Unidos.

Que dia é a final de A Fazenda?

A final de A Fazenda 15 acontece no dia 21 de dezembro, quinta-feira, às 22h45, horário de Brasília. Neste dia, será anunciado o vencedor do prêmio de R$ 1,5 milhão, votado pelo público, enquanto o segundo colocado leva um carro zero para casa. O programa vai ao ar ao vivo sob o comando de Adriane Galisteu, enquanto a votação acontece no R7.

Serão apenas quatro famosos que vão chegar até o último dia de competição. Apesar de ser considerada uma das favoritas, Márcia Fu tem uma grande adversária, Jaquelline, outra peoa cotada para levar o prêmio para casa.

Na enquete UOL, a jogadora de vôlei é a terceira favorita, ficando atrás da ex-BBB e de Lily Nobre. Outro participante que está bem na fita é André Gonçalves, que conquistou uma grande torcida desde as primeiras semanas de confinamento, quando era aliado de Sheherazade.

Vale lembrar que, se Márcia Fu ficar na terceira ou na quarta colocação, a peoa leva apenas os prêmios conquistados ao longo do programa e o cachê. A premiação de A Fazenda é válida apenas para os dois mais votados.