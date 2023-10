O que Rachel Sheherazade fez para ser expulsa de A Fazenda 15?

A jornalista Rachel Sheherazade surpreendeu os espectadores ao ser expulsa de A Fazenda 15 nesta quinta-feira, 19. O momento em que a repórter teria agredido Jenny Miranda ainda não foi exibido ao público já que o sinal do PlaPlus foi cortado, mas as cenas devem ir ao durante o programa ao vivo de hoje.

Por que Rachel Sheherazade foi expulsa de A Fazenda?

A peoa deixou o confinamento por conta de uma agressão contra Jenny Miranda. Rachel Sheherazade admitiu ter colocado a mão no rosto da peoa enquanto as duas discutiam na manhã de hoje. A famosa foi chamada logo depois pela produção e não retornou ao jogo.

Toda a confusão começou quando a fazendeira Jenny Miranda delegou as tarefas aos peões. A influenciadora digital colocou Rachel no trato das ovelhas, mas a repórter se recusou, pois já havia cuidado dos animais na última semana. No entanto, os famosos não podem se negar a fazer o que o líder ordena mediante punição - e foi o que aconteceu.

Os peões receberam a punição de ficarem 48 horas sem gás, o que causou mais uma treta. Foi durante a briga na sede que a agressão teria acontecido, mas o sinal do pay-per-view ficou fora do ar. Quando a transmissão voltou, o público viu Rachel conversando com Lucas Souza e André Gonçalves e admitiu ter encostado na rival. "Tive que botar a mão aqui na cara dela, na boca dela assim [mostrou com gesto no rosto]. Aí ela não esperava que fizesse isso. Não botei a mão nela assim para sair de perto de mim", disse.

Rachel disse que provavelmente a produção iria chamá-la para conversar assim como aconteceu com Jenny. Poucos minutos depois, a jornalista foi convocada, mas não retornou ao confinamento.

A produção exibiu um comunicado na televisão, lido pela fazendeira, anunciando a expulsão de Rachel. "Conforme a página 26 do Manual de Sobrevivência, são proibidas atitudes que podem colocar em risco a integridade física dos outros, sejam eles do elenco ou produção do programa. Por conta de uma atitude tomada contra a Fazendeira Jenny, a participante Rachel está fora do jogo", dizia a nota.

O público já desconfiava que algo estava prestes a acontecer, pois, minutos antes, o portal R7 anunciou o cancelamento da quarta roça e suspendeu a votação.

Como os peões reagiram à expulsão de Rachel?

A sede ficou completamente em choque com o anúncio da expulsão de Rachel Sheherazade, o que rendeu mais uma treta generalizada entre Lucas Souza, aliado da jornalista, e os rivais da loira. O ex-marido de Jojo Toddynho começou a chorar, enquanto Kally Fonseca discutiu com Jenny Miranda. "Está satisfeita? Quatro vezes tu foi para cima da gente, Fazendeira do mal", disse a cantora.

Lucas chamou a influenciadora digital de 'nojenta' e afirmou que Deus viu o que ela fez. Kally continuou chamando a fazendeira de 'Satanás', e Jenny afirmou que quem tomou a decisão foi a produção e não ela.

Tonzão se intrometeu na treta, mas acabou discutindo com Lucas. Kally começou a gritar ao mesmo tempo que chorava, completando o caos generalizado. A briga também chegou em Radamés Furlan, que afirmou que o ex-marido de Jojo Toddynho também era responsável pela eliminação da jornalista pois havia colocado 'pilha' na discussão com Jenny Miranda.

Rachel Sheherazade era considerada uma das favoritas ao prêmio de R$ 1,5 milhão e vinha conquistando cada vez mais torcida nas redes sociais. Após a expulsão, os internautas pediram que o programa reconsiderasse a decisão e alegaram que a loira só estava se defendendo.

