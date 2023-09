O que tem em A Fazenda 15 domingo?

O reality show A Fazenda 15 vai ao ar diariamente na Record. No domingo, a edição é mais curta e fica no ar por poucos minutos, sem a exibição de provas ou momentos importantes do jogo. Durante à tarde, o público pode conferir a participação dos peões no quadro "A Fazenda - Última Chance" no programa Hora do Faro.

Programação de A Fazenda 15 no domingo

No domingo, o programa exibe apenas os melhores momentos da rotina dos peões nas últimas 24 horas. A Fazenda fica no ar por apenas 15 minutos, entre 23h e 23h15, começando logo após o "Domingo Espetacular". O reality retorna com força total na segunda-feira.

À tarde, os confinados participam do programa Hora do Faro. A atração comandada por Rodrigo Faro costuma receber os eliminados para uma sabatina, mas, como nessa semana ninguém deixou a disputa, o apresentador vai promover uma dinâmica. Para assistir, basta sintonizar na Record a partir das 15h30.

Hoje também é gravada a Prova de Fogo. No entanto, apenas os assinantes do PlayPlus, que oferece pay-per-view durante 24 horas, conseguem acompanhar ao vivo a disputa. O público que não tiver o plano pago da plataforma de streaming terá que esperar até segunda-feira para assistir à competição.

Um novo ciclo no programa começa amanhã e, nesta semana, haverá a primeira eliminação. Na terça, será formada a primeira roça da temporada. O fazendeiro terá que indicar um rival à berlinda, enquanto o restante dos peões vota em aberto para decidir o segundo roceiro - esse é o momento que mais costuma render tretas no programa. Os outros dois indicados são decididos através da puxada da baia e da dinâmica do Resta Um.

Entretanto, os quatro peões ainda terão a chance de se livrarem da roça na Prova do Fazendeiro, realizada na quarta. Quem vencer escapa da berlinda e se torna o novo líder da semana.

Na quinta, os três roceiros enfrentam o julgamento do público. Aquele que tiver o menor número de votos para ficar deixa o programa, enquanto os outros dois retornam para a sede. A semana termina com a festa na sexta, que tem os melhores momentos exibidos no programa de sábado.

Domingo: exibição dos melhores momentos da convivência dos peões

Segunda-feira: exibição da Prova de Fogo

Terça-feira: formação de roça

Quarta-feira: Prova do Fazendeiro

Quinta-feira: eliminação

Sexta-feira: flash da festa ao vivo

Sábado: exibição dos melhores momentos da festa

Como assistir a Prova de Fogo ao vivo?

O público assinante do PlayPlus pode acompanhar a Prova de Fogo ao vivo, que vai ao ar gravada apenas na segunda-feira para os demais espectadores. Quem quiser acompanhar 24 horas os peões, precisa adquirir o plano de R$ 15,90 mensais, que podem ser pagos com cartões de crédito.

Passo 1: Acesse o PlayPlus no navegador do seu celular ou smartphone (https://www.playplus.com/) ou baixe o aplicativo na App Store ou Google Play.

Passo 2: Clique em 'Plano Playplus R$15,90'. Crie sua conta preenchendo os dados: nome, e-mail e crie uma senha, ou opte por usar os logins do Facebook e Google.

Passo 3: insira a forma de pagamento (cartões de crédito).

Passo 4: com a conta feita, basta ir à tela inicial e acessar o menu de A Fazenda. Escolha a câmera desejada e aguarde o início da transmissão.

Como assistir A Fazenda ao vivo?

O público pode assistir A Fazenda sintonizando na Record no horário indicado. Também é possível assistir pelo PlayPlus, que libera o sinal gratuitamente para membros cadastrados.

Pela televisão: sintonize na Record.

Pela internet:

Passo 1: acesse o PlayPlus no navegador do seu smartphone ou computador (https://www.playplus.com/) ou baixe o aplicativo.

Passo 2: na página inicial, clique em 'faça um teste grátis'. Opte pela opção: Play Gratuito. O plano dá acesso ao sinal da Record, além da programação local de cada praça e trechos de conteúdos da emissora.

Passo 3: crie sua conta preenchendo os dados: nome, e-mail e crie uma senha, ou opte por usar os logins do Facebook e Google.

Passo 4: quando o programa estiver em exibição, clique em 'no ar' no canto superior para assistir A Fazenda 2023 ao vivo.