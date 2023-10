Parcial da enquete A Fazenda 15: quem sai na 2ª roça

A segunda roça de A Fazenda 15 foi formada e agora o público terá que decidir quem vai sair de A Fazenda 15. Antes da votação oficial começar, será realizada a prova do fazendeiro, mas já queremos nos adiantar e descobrir quem está com a rejeição e as maiores chances de sair entre Tonzão, Jaquelline, Laranjinha e Sander. Por isso conferimos a parcial da enquete quem sai do DCI para descobrir as porcentagens.

Parcial da enquete quem sai de A Fazenda 15

A situação está feia para o lado de Darlan Cunha, o Laranjinha, que lidera a rejeição da parcial da enquete quem sai do Jornal DCI, durante a consulta das 07h00, nesta quarta-feira. O ator está atualmente com 77% dos votos para sair e se distancia com folga dos adversários de berlinda.

A segunda colocada na enquete é Jaquelline, que soma 10,4% dos votos até o momento na parcial. Tonzão Chagas está na terceira posição e por enquanto fica com 8,6%. Quem está respirando com maior alívio é Sander Meeca, que aparece na lanterna. O cantor tem a menor rejeição da enquete e fica com apenas 4% dos quase 10 mil votos computados.

Desses quatro participantes que estão na roça até o momento, apenas Tonzão Chagas está na direto na berlinda e sem chances de escapar da disputa pela permanência, pois foi vetado da prova do fazendeiro por Rachel Sheherazade na noite de formação de roça. Já os demais, o destino ainda não está selado por conta das chances de fugir da roça.

Vote na enquete quem sai de A Fazenda 15 e confira a parcial em tempo real:

Vote também - Enquete A Fazenda 2023 + votação quem fica na 2ª roça

Como votar em A Fazenda 15

A prova do fazendeiro vai ser realizada nesta quarta-feira, 4. Só depois quem alguém escapar da roça ao vencer a disputa é que a votação oficial do R7.c0m será aberta. A enquete oficial ficará no ar durante 24 horas e será encerrada na noite de quinta-feira, 5, ao vivo na Record TV. Para quem quer votar assim que a enquete for liberada, mas nunca participou do programa antes, a boa notícia é que o processo é bem simples e rápido. Além disso, não é necessário pagar nada e nem ter uma conta no site oficial do canal.

Você só terá que entrar no site https://www.r7.com/ e em seguida clicar na aba A Fazenda 15. Depois, você verá a enquete "Quem deve ficar em A Fazenda 15" logo no começo da página. Se preferir, também pode encontrá-la na aba "Votação". Agora, é só selecionar aquele participante que deseja salvar.

O último passo será selecionar a caixinha "sou humano" da verificação de robôs e então apertar o botão "votar". Pronto! Agora é só aguardar a mensagem que confirma que o seu voto foi computado e clicar em "votar novamente" se quiser repetir o processo. O site da emissora não apresenta parcial, por isso se quiser acompanhar o andamento para ter noção de com quem está o favoritismo do público, é necessário conferir os números das enquetes extraoficiais na web.

Relacionado - Eliminados A Fazenda 15: quem já saiu e quem continua no reality

Como foi formada a 2ª roça

Tonzão Chagas foi o primeiro peão a cair na berlinda dessa semana de A Fazenda 15, ele foi indicação do fazendeiro da semana, o ator André Gonçalves, que alegou que ele faz parte de um grupo forte no confinamento. A segunda a sentar no banquinho de roceira da semana foi Jaquelline, que foi o alvo da casa nesta semana. A ex-BBB recebeu dez votos e acabou como a mais indicada da noite.

Como o segundo roceiro sempre puxa alguém da baia, Jaquelline teve a missão de escolher entre Laranjinha, Alicia, Rachel e WL. Ela optou por colocar Laranjinha no banco de roceiro, que deu início ao Resta Um. A dinâmica de salvamentos acabou quando Sander sobrou.

Geralmente, o quarto roceiro é quem escolhe o vetado da prova do fazendeiro, mas nesta semana a dinâmica foi diferente por conta do poder da chama laranja, que estava nas mãos de Rachel. A jornalista escolheu Tonzão para ficar de fora da disputa e disse que decidiu tirar o cantor para dar mais chances para Jaquelline de vencer a prova.