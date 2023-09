Parcial votação do paiol A Fazenda 15: Black e Nadja lideram enquete

A votação que vai definir os 4 ganhadores do Paiol A Fazenda 15 segue aberta no R7 e serão revelados na quinta, 21, mas enquetes já indicam quem deve entrar no reality. Confira a parcial do jornal DCI e UOL.

Parcial da enquete DCI - A Fazenda 2023

O Jornal DCI tem uma votação em andamento sobre o Paiol de A Fazenda e nesta parcial Nadja Pessoa é quem domina a preferência do público. Ela soma 32,8% dos mais de 200 mil votos computados até às 07h de terça-feira, 19.

O segundo mais votado é JP Venancios com 18,7% dos votos. O terceiro lugar é de Alicia X, que soma 12,3%, e depois na quarta colocação vem Shayan, que conquistou 12,1% dos votos até o momento.

Vote na enquete do DCI e acompanhe a parcial em tempo real:

Votação do paiol A Fazenda 15 - enquete UOL

Cezar Black, Nadja Pessoa e Shayan são os favoritos do Paiol até agora, segundo mostra a parcial da votação da enquete UOL, às 07h00 desta terça.

O mais votado é o ex-BBB, que soma 26,05% dos votos por enquanto. Nadja está na segundo posição da parcial da enquete UOL com 19,68% do favoritismo. Shayan está bem próximo da empresária, somando 19,36% dos votos. Lembrando que quatro serão vencedores da dinâmica, então o quarto lugar também é importante e nele aparece a modelo Whendy Tavares, com 9,57%.

Como votar no Paiol de a Fazenda 15?

Para conseguir ajudar um dos participantes do Paiol de A Fazenda 15 a entrar para o elenco definitivo da temporada você precisa votar. A enquete oficial do programa é publicada no site da Record TV, o R7.com. Caso nunca tenha participado das votações do programa antes vamos te ensinar como votar, pode ficar tranquilo pois não é necessário ter conta no site e nem pagar nada.

Passo a passo votação Paiol A Fazenda 15:

1 - Acesse o r7.com no endereço https://www.r7.com/. Em seguida, você vai clicar no menu da aba lateral esquerda e selecionar A Fazenda 15 e depois "home" para ser redirecionado. Na nova página, você vai clicar na enquete "Quem você quer que entre na Fazenda?", que aparece logo de cara;

2 - A votação do Paiol de A Fazenda 15 está dividida em duas partes, uma para as mulheres e a outra para os homens, já que vão entrar dois de cada na sede. Você terá que clicar em uma de cada vez. Selecione a peoa que você quer que continue no jogo entre Nadja Pessoa, Lumena, Alicia X, Whendy Tavares e Sol do Deboche, depois aperte a caixinha "sou humano" da verificação de robôs e por último o botão "votar" para confirmar;

3 - Em seguida, faça o mesmo com a enquete sobre os participantes homens, competem Cézar Black, JP Venancios, Shayan, Erick Ricarte e Igor Freitas. Após cada voto você deve aguardar a mensagem "Voto computado com sucesso" para ter certeza que ele foi registado pelo site;

4 - Caso queira repetir o processo é só apertar o botão "Votar novamente". A Record não exibe parcial ao longo da votação como as enquetes extraoficiais. Os números são revelados apenas no momento do resultado final, quando a enquete já está encerrada no site.

