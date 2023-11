Parcial da votação A Fazenda 15 indica quem sai na 6ª roça (02/11)

As peoas Jenny Miranda, Márcia Fu e Nadja Pessoa estão na 6ª roça de A Fazenda 15 e uma delas deixa o confinamento nesta quinta-feira, 2. As parciais das enquetes do DCI e UOL já indicam quem é a participante mais rejeitada pelo público, que deve dizer adeus ao prêmio de R$ 1,5 milhão.

Como está a votação de A Fazenda 15?

Quem sai do programa é Jenny Miranda, que lidera a enquete do DCI com 96,9% de rejeição. Até às 08h40 desta quinta, dia da eliminação, a mãe de Bia Miranda deixava as adversárias para trás com ampla vantagem na votação de quem deve sair de A Fazenda hoje. A peoa sofre com a antipatia do público, que a culpa pela expulsão de Rachel Sheherazade.

Os percentuais de Nadja Pessoa e Márcia Fu são pífios comparados ao de Jenny. A personalidade da mídia tem apenas 1,6% dos votos, enquanto a ex-jogadora de vôlei soma 1,4%.

Jenny Miranda caiu na roça através da indicação do fazendeiro Lucas Souza, que justificou sua escolha afirmando que não concorda com as atitudes da rival e a chamou de mentirosa. O ex-marido de Jojo Toddynho ficou bastante abalado com a saída de Rachel, uma de suas maiores aliadas, o que acentuou ainda mais a briga com a mãe de Bia.

Essa é a primeira berlinda da peoa, que está "cancelada" nas redes sociais. Jenny chorou muito quando recebeu o recado através do carro de som, que invadiu as redondezas da sede em Itapecerica da Serra na última semana.

Quem sai de A Fazenda 15 hoje? (02/11)

Jenny Miranda: 96,9%

Nadja Pessoa: 1,6%

Márcia Fu: 1,4%

Enquete UOL mostra saída de Jenny

A situação de Jenny Miranda também está ruim na enquete UOL. Na pesquisa sobre quem deve ficar no reality show, a peoa ocupa o terceiro lugar com apenas 8,01% dos votos. Vale lembrar que em A Fazenda 15, a votação é para ficar e não para sair - deixa o confinamento quem tiver o menor número de votos.

A influenciadora digital está muito atrás das adversárias, que não correm risco de deixar o confinamento. Márcia Fu lidera com 47,25% dos votos, enquanto Nadja pessoa soma 44,74%.

Nadja caiu na berlinda ao receber a maioria dos votos da casa, com 8 indicações. A celebridade foi votada por Lily Nobre, WL Guimarães, Jenny Miranda, Sander Mecca, Henrique Martins, Radamés Furlan, Tonzão Chagas e Yuri Meirelles.

Já Márcia Fu foi escolhida por Shay através da poder da Chama Branca. Não houve Resta Um, e o iraniano ganhou a oportunidade de puxar uma pessoa para ocupar o quarto banquinho.

Quem fica em de A Fazenda 15 hoje?

Márcia Fu: 47,25%

Nadja Pessoa: 44,74%

Jenny Miranda: 8,01%

Como votar em A Fazenda 15?

O público tem até a noite desta quinta para votar em uma das três peoas. A enquete fica aberta até o final do programa ao vivo na Record, quando a apresentadora Adriane Galisteu encerra a contagem de votos e anuncia o nome da eliminada da vez.

Passo 1: acesse o site do R7 no navegador se sua preferência no computador ou no smartphone;

Passo 2: clique em 'A Fazenda 15' na aba superior para ser redirecionado para a página exclusiva sobre o reality show;

Passo 3: entre na página 'votação' e clique na foto da peoa que você quer que fique em A Fazenda 15. Em seguida, faça a validação de segurança clicando em 'sou humano'. O sistema era pedir que você escolha as imagens indicadas. Feito isso, confirme sua escolha;

Passo 4: o sistema irá computar o voto em poucos segundos. Para participar de novo, clique em 'votar novamente'.