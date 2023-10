Parcial enquete A Fazenda 2023 indica quem sai na 4ª roça

Nadja Pessoa, Kally Fonseca ou André Gonçalves, quem fica e quem sai hoje, quinta-feira, 19? A votação da 4ª roça do reality show da Record está no ar e a parcial A Fazenda 2023 já indica qual será o resultado. Quem tiver a menor porcentagem de votos, sai do programa.

A parcial A Fazenda 2023 do DCI indica que Kally Fonseca pode ser a eliminada da semana. Na consulta realizada às 07h00 desta quinta, ela somava apenas 2,9% dos votos a seu favor. André Gonçalves está em segundo lugar na enquete do DCI, com 8% dos votos para ficar. Já Nadja Pessoa assume a liderança da parcial A Fazenda 2023 com folga. A empresária tem 89,1% dos mais de 209 mil votos computados até agora. A enquete do DCI não afeta o reality show rural e serve de amostragem para o comportamento do público na berlinda. O resultado oficial da quarta roça de A Fazenda 2023 será divulgado na noite desta quinta-feira, 19, durante o programa ao vivo da Record, que começa às 22h45. Como os votos em A Fazenda 2023 são para ficar, o público salva o seu participante favorito. Com isso, é importante ter mais votos que os adversários de berlinda. Na hora do anúncio do eliminado, o peão com a menor porcentagem deixa a briga pelo R$ 1,5 milhão e os demais retornam ao jogo. Vote na enquete do DCI e veja a porcentagem da parcial A Fazenda 2023 em tempo real:   +Votação + Enquete A Fazenda 2023: quem sai hoje 4ª roça

Para ajudar Nadja Pessoa, André Gonçalves ou Kally Fonseca na quarta roça de A Fazenda 2023 é necessário votar na enquete oficial do programa no R7.com. O site não exige cadastro, nem pagamento e os votos são ilimitados! Só o que você precisar fazer é acessar a votação e salvar o seu favorito.

A votação oficial de A Fazenda 2023 não apresenta parcial. A enquete é encerrada após 24 horas no ar, durante o programa ao vivo de quinta, pouco antes do anúncio do eliminado feito pela apresentadora Adriane Galisteu. Vamos te ensinar o passo a passo:

Passo 1 - O primeiro passo é acessar o R7.com (https://www.r7.com/) e depois seguir para a página oficial de A Fazenda 2023 (https://afazenda.r7.com/a-fazenda-15);

Passo 2 - Ao ser redirecionado para essa nova página, você deverá clicar na enquete "Quem você quer que fique em A Fazenda?" que aparece logo no começo da página. Caso ocorra algum erro e ela não apareça, você pode encontrá-la na aba "votação".

Passo 3 - Clique no participante que deseja salvar na 4ª roça de A Fazenda 2023 e depois aperte selecione a caixinha "sou humano" da verificação de robôs;

Passo 4 - Aperte o botão "votar" para finalizar o processo e aguarde pela mensagem "Voto computado com sucesso". Em seguida, você pode apertar "votar novamente" se quiser.