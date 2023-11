Parcial Enquete A Fazenda UOL: quem deve ser fazendeiro?

Nesta quarta-feira, 8, A Fazenda 15 vai exibir a oitava prova do fazendeiro da temporada a partir das 22h45, entre Jaquelline, Yuri Meirelles e Henrique Martins. Quem deve vencer? Público já tem torcida e parcial da enquete UOL indica quem!

Parcial UOL - Quem deve ganhar a prova do fazendeiro hoje?

A maior parte dos fãs de A Fazenda 15 desejam que Jaquelline vença a prova do fazendeiro desta quarta, segundo a parcial da enquete UOL. A ex-BBB- lidera com folga a votação e soma 92,06% do favoritismo. Se vencer, essa não será sua primeira vez com o chapéu de chefona da casa, ela ganhou a terceira disputa da temporada e foi a primeira mulher fazendeira da edição.

Yuri é o segundo colocado da parcial, ele soma 4,83% dos mais de 2 mil votos computados até a consulta das 07h00 de hoje. Yuri também já venceu a prova do fazendeiro no programa e é o participante com as melhores chances, pois já levou o chapéu duas vezes, na primeira e quarta disputa.

O último lugar da parcial do UOL é de Henrique, com apenas 3,11% dos votos. Henrique é o único entre os competidores da prova do fazendeiro de hoje que ainda não venceu a disputa pelo chapéu, já que é a primeira vez que ele pisa em uma berlinda da temporada, mas tem boas chances pelo seu histórico de atleta.

Lucas Souza não vai participar da oitava prova do fazendeiro hoje porque foi vetado por Alicia X, que estava com a chama branca em mãos.

Quem já foi fazendeiro em A Fazenda 15: Yuri Meirelles, André Gonçalves, Jaquelline, Jenny Miranda, Lucas Souza e Shayan.

Como a roça foi formada?

A formação da sétima roça de A Fazenda 15 contou com algumas reviravoltas, como a troca de Nadja Pessoa por Lucas e também a mudança no veto da prova do fazendeiro. Para quem perdeu, a votação começou com a indicação de Jaquelline pelo fazendeiro Shayan, depois a votação da casa definiu Nadja como a segunda roceira.

A empresária puxou Yuri Meirelles da baia e Henrique Martins acabou sobrando no Resta Um. Após a abertura da chama laranja, Cezar Black teve que trocar o segundo roceiro, com isso ele tirou Nadja da disputa e colocou Lucas Souza em seu lugar.

Em seguida, foi aberta a chama branca e Alicia precisou mudar o veto do quarto roceiro, Henrique, que havia tirado a chance de Jaquelline de realizar a prova. A cantora resolveu então vetar Lucas Souza e a ex-BBB ganhou a oportunidade de competir pelo chapéu mais uma vez.

Quando começa a votação da 7ª roça

A votação no R7.com para definir quem fica e quem sai de A Fazenda 15 só será aberta depois da prova do fazendeiro. O programa de hoje vai começar às 22h45 e terminar 00h30. O público só descobrirá o vencedor da disputa próximo ao final da edição e depois os roceiros terão 30 segundos cada para conversar com os fãs em casa para pedir votos.

Depois de definido o vencedor da prova do fazendeiro e feito o apelo ao vivo de cada roceiro, a votação oficial é aberta no site da emissora. Ela fica no ar durante 24 horas e só é encerrada no programa ao vivo da noite de quinta-feira, dia de eliminação no reality show.

Para votar é simples, não é necessário ter conta no site ou pagar nada, então é só acessar o R7.com e ir direto na aba de A Fazenda 15. Por lá, você vai encontrar a enquete logo no começo da página ou na aba "votação". Em seguida, clique naquele participante que deseja salvar na roça. Você vai selecionar a caixinha "sou humano" para confirmar que não é um robô e depois confirmará no botão "votar".

Você receberá uma mensagem na tela informando que o seu voto foi computado com sucesso e então poderá repetir o processo se quiser ao clicar no botão "votar novamente". Os votos são ilimitados!

