Parcial enquete atualizada mostra quem sai da Fazenda 15 hoje (26/10)

Kamila Simioni, Cezar Black e Kally Fonseca estão na quinta roça, que ganhará decisão na noite desta quinta-feira, 26. Quem sai da Fazenda hoje? A votação parcial já aponta como está o favoritismo do público e quem está com riscos de deixar o programa.

Quem sai da Fazenda 15 hoje

Se a porcentagem da enquete se confirmar, Simioni é quem sai da Fazenda 15 hoje, 26 de outubro. A parcial de votação do DCI mostra que a famosa tem uma alta porcentagem de rejeição com 92,1% dos votos para sair, conforme consulta realizada às 07h00.

Cezar Black é quem assume o segundo lugar da votação sobre quem sai da Fazenda 15 hoje. O enfermeiro neonatal tem 6% dos votos até o momento. Quem respira com mais alívio é Kally Fonseca, na terceira posição, somando apenas 1,9% dos mais de 17 mil votos computados até agora.

A parcial da enquete do DCI não afeta o jogo e serve de amostragem para o comportamento do público na votação de A Fazenda 15. O resultado oficial da quinta roça será divulgado pelo reality show no programa ao vivo desta quinta-feira, com os números oficiais computados no R7.

Veja a porcentagem de quem sai da Fazenda e a parcial em tempo real:

Quem é o fazendeiro?

Lucas Souza venceu a sexta prova do fazendeiro da temporada e escapou da quinta roça. A disputa exigia agilidade e força dos peões, vencia quem conquistasse o menor tempo para concluir o circuito. O peão estava na berlinda por conta dos votos dos participantes na última formação de roça. Após ser o mais indicado da noite pelos peões, ele acabou no banquinho de segundo roceiro.

Os outros roceiros foram Kally Fonseca, que foi indicada pela fazendeira Jenny Miranda, Cezar Black, que se tornou o terceiro roceiro por conta da chama laranja, e Kamila Simioni, que acabou sobrando no Resta Um. Apontada pela parcial da enquete do DCI como quem sai da Fazenda hoje, foi Simioni quem decidiu o veto da prova do fazendeiro, ela resolveu tirar Black.

Com a chance de participar da competição, Lucas conquistou o chapéu e ganhou mais uma semana no programa. Outros participantes já ganharam a disputa e escaparam da roça ao longo da temporada, como André Gonçalves, Jaquelline, Yuri Meirelles, Jenny Miranda e agora Lucas Souza.

Como votar no R7.com

A votação de A Fazenda 15 está aberta! Você não precisa de muito para conseguir votar, é só acessar o site oficial da emissora pelo seu computador ou celular e conferir a enquete do programa. Com 24 horas de duração, ela será encerrada na noite desta quinta-feira, durante o programa ao vivo de eliminação. Não é necessário ter conta, nem pagar, e o passo a passo é bastante simples.

O primeiro passo para conseguir votar pelo site é acessando o R7 (https://www.r7.com/). Depois, você vai ir até a aba oficial de "A Fazenda 15" no canto superior direito (https://afazenda.r7.com/a-fazenda-15). Clique na enquete "Quem você quer que fique em A Fazenda?" no começo da nova página e selecione quem você quer salvar entre Kally, Simioni e Cezar Black.

Você poderá votar quantas vezes quiser até o horário do encerramento da enquete. O programa de hoje de A Fazenda 15 está previsto para começar às 22h45. A votação do programação não é encerrada logo no começo da edição, geralmente Adriane Galisteu informa que não é mais possível votar já próximo da hora de seu discurso de eliminação, que ocorre por volta da meia-noite.

Se quiser votar pelo celular, você pode entrar no site do R7.com pelo navegador do aparelho ou instalar o aplicativo do R7 pela loja de apps, seja sistema Android ou IOS.

