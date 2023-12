Parcial enquete UOL A Fazenda aponta Black e Radamés fora

Chegou a hora de descobrir quem serão os dois eliminados da 12ª roça de A Fazenda 15. Pela primeira vez na temporada, quatro peões disputam a preferência do público, mas apenas dois deles vão seguir no jogo. A parcial da enquete UOL mostra quem são os participantes favoritos para continuar.

Quem está na frente para sair na Parcial enquete UOL

Cezar Black e Radamés Furlan são os peões que devem sair de A Fazenda 15 hoje. Até às 19h desta quinta, dia da eliminação, o ex-BBB estava na última colocação com apenas 12,70% dos votos, enquanto o jogador de futebol tem 14,88% dos mais de 19 mil votos computados na enquete extraoficial do UOL.

Sendo assim, quem deve seguir no jogo é WL Guimarães, que está em primeiro lugar com 39,05% da preferência da audiência, e Tonzão Chagas, com 33,37%. A diferença entre os dois é de menos de 6%.

O resultado da enquete do DCI é diferente. Para 44,1% dos leitores, quem sai de A Fazenda hoje é Cezar Black, que soma a maior rejeição entre os mais de 42 mil votos. A diferença está no segundo peão que deve deixar o programa que, para o público do portal, deve ser WL Guimarães, que soma 32,8% de rejeição.

Já Cezar Black e Radamés Furlan são os favoritos para seguirem no jogo no DCI. O ex-BBB tem apenas 20,7% dos votos, enquanto o jogador de futebol está com menos rejeição, com 2,4% dos votos.

Vale lembrar que ambas as enquetes não têm qualquer influência sobre o resultado oficial da votação, que acontece exclusivamente no R7.

Parcial do Votalhada da roça dupla

O Votalhada mostra que quem deve ser eliminado na 12ª roça são os peões Cezar Black e Radamés Furlan. O portal reúne os resultados das enquetes feitas por diversos sites e faz a somatória entre eles, exibindo a média de quem está recebendo menos votos para ficar.

Na última parcial, quem tinha a preferência do público para seguir no jogo era WL Guimarães, liderando com 38,12% dos votos. O influenciador digital só não é o mais querido em uma das onze enquetes consultadas.

Quem aparentemente também está salvo é Tonzão Chagas, que está com 27,28% dos votos e segue no jogo, ao menos por enquanto.

Quando é a final de A Fazenda 15?

A grande final de A Fazenda 15 está marcada para 21 de dezembro, quinta-feira. Apenas quatro peões vão disputar o prêmio milionário de R$ 1,5 milhão, que será dado pelo famoso mais votado pelo público. O segundo lugar leva para a casa um carro 0km; não há premiação para o terceiro e quarto lugar.

Depois da eliminação de hoje, vão restar apenas 8 peões. Mais quatro deles serão eliminados até terça-feira, para que sobrem apenas os finalistas. O cronograma do último dia inclui:

Quinta-feira (14/12) – Eliminação dupla

Sexta-feira (15/12) - Prova Especial e nova roça

Sábado (16/12) - Eliminação dupla

Domingo (17/12) - Convivência dos 6 peões pós-eliminação

Segunda-feira (18/12) - Lavação de roupa suja com todos os peões da temporada

Terça-feira (19/12) - Eliminação dupla

Quarta-feira (20/12) - Festa Final com a participação de todos os peões da temporada.

Quinta-feira (21/12) - Grande Final