Enquete quem vence A Fazenda 15 hoje: parcial atualizada DCI

O último dia de A Fazenda 15 chegou e o público vai descobrir nesta quinta-feira, 21, quem vai levar o título de campeão da temporada entre Marcia Fu, André Gonçalves, Jaquelline e WL Guimarães! As parciais já apontam quem está na frente para ganhar e se mostra o favorito da votação.

Quem vence A Fazenda 15?

Marcia Fu é quem está na frente para ganhar A Fazenda 15, conforme indica a parcial da enquete DCI. Por lá, a ex-jogadora de vôlei soma 51,9% das intenções de votos na consulta das 07h00 desta quinta-feira.

A briga pelo título de campeã da temporada tem também Jaquelline, que vem em segundo lugar com um percentual considerável, de 37,3%.

Já o ator André Gonçalves aparece terceiro lugar com 8,5% dos votos e WL Guimarães está em último, com apenas 2,4% da preferência do público nesta final.

O campeão da edição vai levar um prêmio de R$ 1,5 milhão, além de um carro elétrico avaliado em R$ 150 mil. O segundo colocado vai receber R$ 100 mil, enquanto o terceiro lugar vai ficar com R$ 50 mil. Apenas o quarto colocado saíra do programa sem algum prêmio especial da final, levando apenas o que acumulou de cachê, prêmios e pagamentos por ações patrocinadas na edição.

Parcial enquete UOL

A parcial da enquete do UOL sobre quem vence A Fazenda 15 mostra que Jaquelline tem 52,69% da preferência do público. Se isso se confirmar, o reality terá uma mulher campeã pelo segundo ano consecutivo.

A segunda posição nesta votação de A Fazenda 15 é de André Gonçalves, que aparece com 23,82% da preferência do público. Marcia Fu, que na parcial do DCI é quem está na frente para ganhar, nesta enquete do UOL é apenas a terceira colocada, com 13,89% dos votos.

O último lugar se repete nesta parcial e é novamente de WL Guimarães, que aparenta ser o participante com a menor torcida entre os finalistas. O tiktoker está com apenas 9,59% do favoritismo e tem grandes chances de ser o quarto colocado da temporada.

Que horas sai o resultado do campeão de A Fazenda 15?

A programação da Record TV mostra que a final de A Fazenda 15 hoje vai começar às 22h45 e terminar por volta de 00h30 (horário de Brasília). Para quem está ansioso para descobrir quem ganha o reality show, será necessário aguardar até o último bloco, pois é só próximo ao final do programa que Adriane Galisteu informa que a votação foi encerrada e revela o nome do campeão.

A votação da final é a única em A Fazenda que dura 48 horas, as outras, referentes as roças semanais, contam com apenas 24 horas de enquete aberta no site oficial do programa, o R7.com. Para votar não é necessário ter conta no portal ou pagar nada por isso, é só acessa-lo, ir na aba do reality show e clicar na enquete para conseguir escolher quem entre os finalistas merece ser campeão.

A Fazenda 15 estreou no dia 19 de setembro e ficou três meses no ar, essa é a média de todas as temporadas do reality show rural. A temporada do ano que vem ainda não está confirmada, mas é provável que o programa continue na grade do canal, já que é um dos principais produtos da emissora e já está no ar há 15 anos. Na edição passada, a apresentadora Adriane Galisteu confirmou a renovação da atração no palco da grande final, o que pode se repetir esse ano.