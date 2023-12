Parcial quem sai da fazenda hoje na 11ª roça: Nadja, Black ou Yuri

Quem sai da Fazenda hoje, quinta-feira, 7, entre Yuri Meirelles, Nadja Pessoa e Cezar Black? Trio compete na 11ª roça da temporada e a votação parcial das enquetes extraoficiais já indica o resultado da disputa.

Na parcial da enquete DCI, Yuri Meireles é o peão com a maior rejeição e apresenta chances de sair de A Fazenda 15, pois soma 46,4% dos mais de 20 mil votos computados até a consulta das 09h00 de hoje.

Nadja Pessoa também corre perigo e aparece na segunda posição da parcial da enquete, com um total de 41,3% dos votos nesta 11ª roça da temporada.

Cezar Black é o participante que está com a melhor colocação na enquete de votação, ele assume o último lugar com apenas 12,3% dos votos para sair até agora.

A votação do DCI serve de amostragem para conferir o comportamento do público na roça do programa, mas não é oficial e por isso não afeta diretamente A Fazenda 15.

 

Em perigo de deixar A Fazenda 15 hoje, Yuri caiu na roça da semana por culpa de Jaquelline, que como segunda roceira o puxou da baia. Já Nadja Pessoa virou quarta roceira depois que foi trocada por Radamés, que havia sobrado no Resta Um, mas conseguiu se salvar ao usar o poder da chama branca.

Cezar Black acabou na 11ª disputa da temporada por culpa do fazendeiro Tonzão Chagas, que o indicou para o banquinho de primeiro roceiro. O músico justificou que mandou o BBB para a roça por ter sido indicado por ele na semana passada.

Na noite da prova do fazendeiro, Yuri estava vetado e por isso competiram Black, Nadja e Jaquelline, que venceu pela terceira vez a briga pelo chapéu, e assim se igualou ao número de vitórias de Yuri, que também foi fazendeiro três vezes. Ela estava na berlinda porque foi uma das mais votadas da casa, depois que empatou com Nadja e foi escolhida por Tonzão para disputar a berlinda da semana.

Quem vai ser eliminado da Fazenda 15 hoje? - UOL

Na enquete do UOL, a parcial de A Fazenda 15 tomou outro rumo e por lá Cezar Black é apontado como quem sai hoje. O ex-BBB está com 28,68% e fica em último lugar na votação, que tem dinâmica diferente da parcial do DCI e é para ficar.

A segunda colocada é Nadja Pessoa, que está com 31,38% da preferência do público. Yuri é o primeiro colocado e soma por enquanto 39,94% dos mais de 14 mil votos computados.

A briga entre Cezar Black e Nadja Pessoa estava um pouco diferente no começo da manhã, com o enfermeiro na segunda posição e a peoa em último lugar. No entanto, a empresária se recuperou nas últimas horas e ultrapassou o adversário na parcial.

09h00

Yuri Meirelles: 39,94%

Nadja Pessoa: 31,38%

Cezar Black: 28,68%

08h30

Yuri Meirelles: 41,01%

Cezar Black: 29,66%

Nadja Pessoa: 29,33%

A votação do R7.com é a oficial para definir quem fica e quem sai de A Fazenda 15, ela não apresenta parcial durante a votação e só revela seus números no momento da eliminação de um peão na noite de quinta. A dinâmica dela é para ficar, assim como a do UOL e algumas outras extraoficiais, ou seja, o público vota no peão que deseja que continue no jogo e não em quem deseja eliminar.

Para votar não é necessário ter conta no R7.com e nem pagar nada para ter acesso a enquete da roça, é só ir até o site da Record TV, clicar na aba de A Fazenda 15 e em seguida na votação.

É então necessário escolher o peão que deseja que continue no jogo, passar pela verificação de robôs e confirmar a decisão. O botão "votar novamente" permite que o usuário repita o processo rapidamente quantas vezes quiser, pois não há limite por IP. A votação é liberada para qualquer fã do programa, mas o site oficial informa que são válidos apenas os votos em território nacional.

A roça desta semana será encerrada no programa ao vivo de A Fazenda 15 de hoje na Record TV, que começará às 22h45 e ficará no ar até 00h30, segundo a programação oficial.

