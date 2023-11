Parcial UOL A Fazenda 15: quem deve ser o 9º fazendeiro?

Veja por quem o público torce na prova do fazendeiro de hoje, segundo a parcial do UOL sobre a disputa - Foto: reprodução/Instagram/@lucassouza_ofl/@sandermecca/@jaquelline

Jaquelline, Lucas Souza e Sander Mecca vão competir na nona prova do fazendeiro na noite desta quarta-feira, 15, e alguém escapará da roça da semana em A Fazenda 15. O público já tem sua torcida para quem deve assumir o chapéu, segundo aponta a parcial UOL.

Parcial do UOL aponta quem público quer como fazendeiro

Lucas Souza é o favorito do público na parcial do UOL e lidera a enquete sobre quem deve vencer a prova do fazendeiro de hoje, o coach financeiro tem quase metade dos votos, 49,01% dos mais de 2500 votos computados até a consulta das 07h00 desta quarta-feira. Se vencer a disputa de hoje, esta não será a primeira vez que ele assumirá a chefia da casa, já que ele conquistou o chapéu na sexta prova da temporada.

Quem fica com a segunda maior porcentagem na parcial do UOL da prova do fazendeiro de hoje é Jaquelline, que aparece com 44,48% dos votos. A famosa também já conquistou a posição de fazendeiro no programa, na terceira disputa da edição. Ela foi a primeira mulher a ser coroada chefona da casa nesta temporada.

Em último lugar e com uma baixa porcentagem, Sander Mecca aparece na lanterna da votação parcial do UOL com apenas 6,52% da torcida do público de A Fazenda 15. Caso ele vença a disputa, seria sua primeira vez com o chapéu de fazendeiro no programa, a única prova que ele venceu até agora foi uma disputa pelo lampião do poder.

Quem ficou de fora dessa briga na prova do fazendeiro de hoje foi Marcia Fu, a jogadora de vôlei acabou vetada da disputa por Sander Mecca, o quarto roceiro da semana.

Que horas começa a prova do fazendeiro hoje

A Fazenda 15 está marcada para começar hoje, quarta, 15, às 22h45, depois de Quando Chama o Coração. O programa terá o total de 1 hora e 45 minutos e será finalizado 00h30 para ceder espaço ao Jornal da Record 24h.

A prova do fazendeiro vai ser exibida ao vivo e pode ser de agilidade, memória, habilidade, entre outros. Depois que o vencedor for definido entre Lucas, Jaquelline e Sander, os perdedores se juntarão a Marcia Fu na roça da semana e poderão pedir a ajuda do público na votação, que será liberada no R7.com antes do encerramento do programa.

Para assistir a prova do fazendeiro ao vivo é muito simples, é só sintonizar na Record TV de qualquer aparelho televisivo com acesso aos canais abertos. Caso prefira conferir o momento pela internet, é só usar a aba ao vivo do Playplus para assistir a Record em tempo real.

Quem optar por assistir pelo Playplus precisa ter uma conta gratuita no site. Para fazer a sua, é só acessar a plataforma, clicar em "cadastre-se" e depois em "Play Gratuito". O site pedirá alguns dados pessoais e confirmará a conta ao enviar um código por SMS.

Como a roça foi formada

A formação da nova roça de A Fazenda 15 começou com a abertura do poder da chama laranja, que estava nas mãos de Shayan. Com ela, o fazendeiro Yuri Meirelles poderia ganhar R$ 20 mil se cedesse sua indicação para Shayan, mas o modelo não quis fazer a troca e então indicou Jaquelline direto para a berlinda.

Depois, foi realizada a habitual votação entre os peões e Marcia Fu foi quem se deu mal, a ex-jogadora de vôlei recebeu sete votos e ficou na frente de Cezar Black, que também foi bastante indicado e somou cinco votos.

Nesta semana, não houve puxada da baia, no lugar foi usado o poder da chama branca, que estava com Cezar Black. Ele pôde indicar um colega para a berlinda e resolveu mandar o rival Lucas Souza pela segunda vez, já que na semana passada fez o mesmo ao usar a chama laranja e trocar Nadja por Lucas na disputa.

Por último, foi realizada a dinâmica do Resta Um na formação de roça de A Fazenda 15 e Sander Mecca acabou sobrando. Sua vantagem como quarto roceiro foi poder definir quem ficaria de fora da prova do fazendeiro de hoje no programa.

