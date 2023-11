Parcial votação da Fazenda aponta quem sai na 8ª roça

No programa ao vivo de hoje de A Fazenda 15, o público vai descobrir quem entre Lucas Souza, Marcia Fu e Sander Mecca vai continuar na briga pelo prêmio de R$ 1,5 milhão e quem vai se despedir do jogo. A parcial de votação da oitava roça já aponta qual será o resultado desta berlinda e mostra favoritos.

Quem é o mais votado para ficar na Fazenda?

Lucas Souza é o favorito do público na parcial de votação do DCI, com 54% dos mais de 85 mil votos computados até a faixa das 09h00 de hoje, o que equivale a mais de 46 mil votos destinados ao peão.

O segundo lugar na parcial de votação é da ex-jogadora de vôlei Marcia Fu, que também tem se dado bem na votação e soma por enquanto 30,2% do favoritismo para ficar. Tanto ela quanto Lucas já retornaram de duas roças e são queridos entre grande parte do público.

Quem não está indo bem na parcial da votação da enquete de A Fazenda 15 é Sander Mecca, que fica em último lugar com apenas 15,8% dos votos. Ele já voltou de uma roça no começo da temporada, mas entre os roceiros desta semana é o peão com a menor torcida, então suas chances de eliminação são grandes.

Enquete A Fazenda UOL parcial

O cenário na votação da enquete A Fazenda UOL repete o resultado que vem sendo apontado pela parcial do DCI. Lucas é o líder até o momento e tem a melhor porcentagem, 50,72% da preferência do público. Nesta parcial, Marcia Fu também é a segunda colocada, com 39,74% dos votos, enquanto Sander Mecca fica mais uma vez na lanterna, somando apenas 9,54% dos mais de 22 mil votos contabilizados.

Esse já era o cenário no começo da manhã, por volta das 08h00, porém a porcentagem de Sander estava ainda mais baixa. O participante se recuperou um pouco depois e conseguiu aumentar um pouco sua porcentagem.

Lucas está na disputa por permanência por culpa de Cezar Black, que usou a chama laranja para enviá-lo ao banquinho de roceiro da semana, já Marcia Fu foi a mais votada entre os participantes e Sander Mecca sobrou no Resta Um. Jaquelline também estava na berlinda por ter sido indicada pelo fazendeiro Yuri, mas ganhou a prova do fazendeiro e fugiu da votação popular.

Histórico da parcial da enquete A Fazenda UOL

09h00

Lucas: 50,72%

Marcia: 39,74%

Sander: 9,54% - possível eliminado

08h00

Lucas: 51,10%

Marcia: 42,40%

Sander: 6,50% - possível eliminado

Como é o voto da Fazenda?

O voto em A Fazenda é sempre para ficar, ou seja, o público escolhe aquele participante que quer que continue no jogo brigando pelo prêmio de R$ 1,5 milhão e tenta salvá-lo. A votação oficial acontece no site do R7, a enquete vai sempre ao ar no final da noite de quarta-feira, depois da prova do fazendeiro.

Por ser uma votação para ficar, é importante para o participante conseguir a maior porcentagem possível para se manter no jogo. Sendo assim, quem fica com a menor porcentagem entre os roceiros é o eliminado da semana. Nesta atual edição, o reality show mudou sua dinâmica e tem exibido apenas o resultado do peão ou peoa que foi eliminado, antes o público conseguia conferir em todas as berlindas as porcentagens dos participantes salvos.

Até agora, já foram eliminados seis participantes nas roças do programa na atual temporada, Nathalia Valente, Laranjinha, Cariúcha, Kamila Simioni, Jenny Miranda e Henrique Martins. Rachel Sheherazade também deixou o programa, mas por ter sido expulsa após uma confusão com Jenny que terminou em agressão.

Até que horas pode votar?

A votação de A Fazenda 2023 é encerrada próximo ao final do programa de quinta-feira. Hoje, o reality show vai começar às 22h45 e terminar 00h30, segundo a programação oficial, por isso o anúncio do resultado de quem fica e quem sai do programa deve ocorrer depois da meia-noite.

É Adriane Galisteu quem informa quem o público escolheu para continuar no jogo. Como a maior parte das roças são triplas, primeiro ela manda um peão para a sede e depois revela enfim o grande eliminado da semana e o outro participante que ganhou mais uma chance no jogo.

Depois que é eliminado, o participante sai do confinamento de A Fazenda 15 e segue direto para os estúdios do Cabine de Descompressão, em que é entrevistado por Lucas Selfie com transmissão exclusiva para os assinantes do Playplus. A exibição não tem horário exato para começar, pois só tem início depois do programa da Record.