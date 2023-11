Porcentagem A Fazenda 15: quem está na frente para sair hoje - 09/11

Nesta quinta-feira, 9, o público vai se despedir de Jaquelline, Henrique Martins ou Lucas Souza na sétima roça de A Fazenda 15. Quem está na frente para sair hoje? A porcentagem da votação parcial já indica quem ganhou o favoritismo do público e quem corre perigo!

Porcentagem da parcial de A Fazenda 15

Henrique Martins é o participante que está na frente para sair na porcentagem da parcial do DCI sobre a sétima roça da edição, consultada às 07h00 de hoje. O ex-nadador lidera a votação sobre quem sai com bastante distância dos adversários, somando 81% dos votos.

Lucas Souza é o segundo mais votado da parcial da enquete de A Fazenda 15, com 17,4% dos votos para sair. Quem respira com alívio é Jaquelline na última posição com apenas 1,7% dos mais de 24 mil votos computados até agora.

Jaquelline foi a primeira peoa a cair na roça desta semana, pois foi indicada pelo fazendeiro Shayan. Já Henrique foi parar na disputa porque sobrou no Resta Um. Lucas Souza inicialmente esta fora da berlinda, mas foi trocado por Cezar Black, que estava com a chama laranja. O ex-bbb tirou Nadja Pessoa do segundo banquinho e colocou o ex-marido de Jojo Todynho.

A votação do DCI ou qualquer outra enquete extraoficial não afeta o jogo e serve apenas de amostragem do comportamento do público. A porcentagem oficial da roça será revelada pela Record TV hoje a partir das 22h45, dia de eliminação no programa.

Quem está na frente para sair na parcial do UOL

A parcial da enquete do UOL também mostra Henrique Martins em perigo de sair hoje de A Fazenda 15. Na votação do site, quem pergunta quem deve ficar, a porcentagem do mister é a mais baixa, apenas 8,94% dos mais de 13 mil votos.

O favoritismo da parcial está do lado de Jaquelline e Lucas Souza, que estão quase empatados nas primeiras posições. A ex-BBB vem em segundo com 45,07% dos votos e o coach de finanças fica em primeiro lugar com 45,99% do favoritismo.

Como a votação oficial da Record também é para ficar, é importante ter alta porcentagem na votação para conseguir se manter no jogo. O peão com o pior percentual é o eliminado da semana, enquanto os demais ganham mais uma semana de competição.

Quem escapou da 7ª roça?

Yuri Meirelles venceu a prova do fazendeiro pela terceira vez em A Fazenda 15 e escapou da sétima roça. O peão estava na berlinda da semana por conta de Nadja Pessoa, que antes de ser trocada por Lucas Souza puxou alguém da baia. Ela tinha entre as opções também Lily Nobre e André Gonçalves, mas preferiu levar o modelo para a disputa por permanência.

Na noite de quarta-feira, Yuri competiu contra Jaquelline e Henrique Martins, pois Lucas Souza estava vetado e por isso foi direto para a roça. A disputa misturou habilidade, agilidade e sorte em uma prova com quatro etapas.

Em uma delas, os peões procuravam por produtos em um labirinto, na segunda os encaixavam em uma estrutura, onde o tempo valia pontos, na terceira era necessário responder a algumas perguntas valendo pontos e na quarta e última havia uma somatória de pontos a partir das escolhas de cards de cada competidor.

Além desta oitava prova do fazendeiro, Yuri venceu a primeira disputa pelo chapéu da temporada e também a quarta prova algumas semanas depois. Bom de prova, Yuri também já venceu a prova de fogo no programa, mas desta foi desclassificado por uma infração durante a disputa, o que deu a vitória a outro participante.

Como votar no R7.com

Para votar no seu participante favorito e ajudá-lo a vencer a sétima roça é necessário entrar no site do R7.com (https://www.r7.com/). Quando estiver por lá, clique na aba de A Fazenda 15, você vai encontrar a enquete "Quem você quer que fique em A Fazenda?" do programa logo no começo da página, mas também poderá acessá-la pela aba "votação" se quiser.

Depois de clicar na enquete de A Fazenda 15 é só decidir em quem vai votar, Jaquelline, Lucas ou Henrique, lembrando que o voto é para salvar. Após selecionar o participante que quer manter no jogo, você vai selecionar a caixinha "sou humano" da verificação de robôs.

Por último, aperte o botão "votar" para confirmar sua decisão e aguarde pela mensagem "voto computado com sucesso". Para repetir o processo é só clicar em "votar novamente" quantas vezes quiser. Os votos são ilimitados! A enquete oficial é encerrada somente durante o programa ao vivo de quinta-feira.

