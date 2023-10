Porcentagem A Fazenda 15: quem está na frente para sair hoje (5/10)

A da segunda roça de A Fazenda 15 será definida hoje, 5 de outubro, entre Tonzão Chagas, Sander Mecca e Laranjinha. Mas quem está na frente para sair? Veja a porcentagem na parcial da enquete A Fazenda 2023.

Votação + Enquete A Fazenda 2023: quem sai na 2ª roça?

Como está a porcentagem de A Fazenda 15?

Sander tem mais votos para sair de A Fazenda 15 e pode ser eliminado nesta quinta-feira, 5. Na enquete DCI, o artista tem 53,3% dos mais de 203 mil votos contabilizados - consulta realizadas às 9h.

O cenário melhorou um pouco para Laranjinha, que era o líder da parcial no começo desta manhã e tinha mais da metade dos votos. Agora, o ator tem a segunda maior rejeição da votação e fica com 42,5% dos votos. O terceiro colocado na parcial é Tonzão, com apenas 4,2% votos para sair.

Enquete UOL A Fazenda 15

Na enquete do UOL, em consulta realizada também às 9h da manhã, a porcentagem de Laranjinha é de apenas 12,89% dos quase 4 mil votos computados. Tonzão respira com mais facilidade e fica em segundo lugar com 29,07% da preferência do público. Já Sander aparece em primeiro, com 58,04% dos votos. A votação do UOL é como a do site de A Fazenda 15, ou seja, pergunta quem deve ficar, por isso é importante por lá ter uma alta porcentagem.

A enquete UOL e do DCI não interferem nos números oficiais do programa. O resultado da segunda roça sai hoje, quinta-feira, 5, ao vivo na Record TV. A apresentadora Adriane Galisteu informará o público quando a votação estiver fechada e revelará quem conseguiu se manter no jogo e quem voltará para casa.

1º - Sander: 58,04%

2º - Tonzão: 29,07%

3º - Laranjinha: 12,89%

Votação R7.com

A votação oficial no R7.com está aberta! Você pode votar para ajudar Tonzão, Laranjinha ao Sander na segunda roça de A Fazenda 15 até a noite de quinta-feira, data do resultado da berlinda. Para votar, não é necessário ter conta no site e nem pagar nada, é só acessar o portal e gastar alguns poucos minutos.

O primeiro passo é entrar no R7.com com o endereço https://www.r7.com/ pelo navegador da sua preferência, seja pelo celular ou computador. Depois, você vai clicar na aba de "A Fazenda 15" no canto superior direito do site e será redirecionado para a página do reality show.

Nesta nova página, você clicará na enquete "Quem você quer que fique em A Fazenda 15" e depois selecionará o peão que deseja salvar nesta berlinda. Em seguida, é só apertar a caixinha "sou humano" da verificação de robôs e por último confirmar com o botão "votar".

Agora é só aguardar a mensagem "Voto computado com sucesso!" e você poderá apertar "votar novamente" se quiser repetir o processo. A enquete oficial do R7.com não mostra a porcentagem parcial da votação e só libera seus números na noite de quinta, na hora do anúncio do eliminado da semana.

