Que horas começa A Fazenda 15 hoje, formação da 10ª roça

A Fazenda 15 se prepara para esta terça-feira, 28, a formação da décima de roça da temporada. Como é de costume, quatro peões se tornarão os roceiros da semana e correrão o risco de deixar o programa na próxima eliminação, que ocorrerá na quinta, 30. Veja que horas começa A Fazenda para não perder nada e como assistir ao vivo!

Horário da formação de roça hoje ao vivo - 28/11

Nesta terça-feira, 28, A Fazenda 2023 está programada para começar às 22h45 (Horário de Brasília), logo depois de Quando Chama o Coração. O cronograma oficial da Record aponta que o programa terá 1 hora e 45 minutos e terminará 00h30, quando vai ceder espaço para o Jornal da Record - 24h.

O programa desta terça-feira será marcado pela formação da décima roça da temporada, em que Cezar Black terá um grande pode em mãos, já que é o fazendeiro da semana e por isso indicará alguém direto para a berlinda. Quem também terá chance de mexer no jogo será WL Guimarães, que venceu a prova de fogo no último domingo, 26.

A formação de roça é geralmente dividida em quatro etapas, com a indicação do fazendeiro primeiro, depois os votos dos participantes em alguém da sede, a puxada da baia e por último o Resta Um. As chamas branca e laranja são abertas ao longo da votação, dependendo de qual etapa ela afetará.

Seguindo a programação oficial de A Fazenda 15, amanhã, 29, os roceiros vão participar da prova do fazendeiro para definir o novo chefão ou chefona do confinamento. A disputa é geralmente entre três competidores, pois alguém sempre é vetado no final da noite de formação.

Depois, será aberta a votação oficial no R7.com para que o público decida quem fica e quem sai da edição. O resultado da décima roça só será revelado na noite de quinta-feira, 30.

Como assistir a formação de roça online

Para assistir a formação de roça de hoje de A Fazenda 15 ao vivo caso esteja longe de uma televisão é só usar a plataforma streaming da Record, o Playplus, que permite que gratuitamente qualquer usuário acompanhe a transmissão do canal em tempo real. A única obrigatoriedade para isso é a criação de um cadastro no site, que pode ser feito de forma rápida e fácil.

Caso ainda não uma conta gratuita, ela pode ser feita acessando o endereço https://www.playplus.com/. A página de login pedirá por e-mail e senha, mas quem ainda não tem perfil é só clicar na parte inferior, em "Cadastre-se", para ser redirecionado.

Na nova página, é necessário escolher o plano "Play Gratuito" e depois apertar "avançar". Será solicitado nome completo, CPF, e-mail, celular, entre ouros dados pessoais. Para finalizar o cadastro, será feito uma verificação com um número enviado por SMS para o celular cadastrado no formulário.

Com a nova conta em mãos, no horário da formação de roça de A Fazenda 15 é só acessar a plataforma e então clicar na aba superior "ao vivo" e depois selecionar a "Record TV" na lista de opções.

Que dia acaba A Fazenda 15?

A Fazenda 15 já tem data para terminar, a grande final da temporada está marcada para o dia 21 de dezembro, uma quinta-feira. Se o reality show seguir o padrão dos últimos anos, o primeiro finalista será definido em uma prova especial e os demais ganharão vaga com o resultado da última roça da edição.

Desde 2020, A Fazenda tem contado com um total de quatro peões na final. O terceiro e quarto lugar não ganham nada além do que conquistaram ao longo da temporada, só o campeão e o vice levam prêmios para casa. O escolhido pelo público para o primeiro lugar recebe o cobiçado cheque de R$ 1,5 milhão, já o segundo colocado recebe um carro 0km.

Esta é a 15ª temporada de A Fazenda e a apresentação ficou com Adriane Galisteu, que está a frente do reality show pelo terceiro ano consecutivo. Já quem comanda a atração por trás das câmeras são Fernando Viudez, diretor do reality show, e Rodrigo Carelli, diretor do Núcleo de Realities da Record.

VOTE - Enquete: quem vai ganhar A Fazenda 2023?