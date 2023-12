Que horas começa A Fazenda 15 hoje: horário da final 2023

Alguém entre André Gonçalves, Marcia Fu, Jaquelline e WL Guimarães será coroado nesta quinta-feira, 21, como campeão de A Fazenda 15, após três meses de competição. O público está ansioso para o resultado, que será exibido pela Record depois de Quando Chama o Coração. Veja que horas começa a final hoje!

Horário e como assistir a final de A Fazenda 15

A final de A Fazenda 15 está marcada para começar às 22h45 (horário de Brasília) na Record TV. O programa terá no total 1 hora e 45 minutos no ar e tem previsão de terminar por volta de 00h30, segundo a programação oficial online do canal.

Nas grandes finais de A Fazenda, os ex-participantes retornam para prestigiar o momento dos finalistas, conversam com a apresentadora, os grandes feitos da temporada são relembrados e todos ficam ansiosos pelo encerramento da votação, que só ocorre próximo ao final do programa.

Então para quem vai assistir a final, é importante saber que seguindo o padrão das edições anteriores, o resultado deve ser revelado somente no começo da madrugada de sexta-feira, pois a produção sempre mantém o mistério o maior tempo possível e segura a audiência até o final. Após a coroação do campeão, ele manda um breve agradecimento ao público e o programa logo é encerrado.

Para assistir a final de A Fazenda 15 é muito simples, é só sintonizar na Record TV em uma televisão. Porém, para os que estarão longe de casa na hora, a opção é ver online, pois assim ainda é possível conferir tudo ao vivo pela transmissão em tempo real do Playplus.

No entanto, neste caso, para quem ainda não tem conta no serviço streaming da Record, é necessário criar um perfil gratuito no site para ter o acesso liberado. Para isso, é só acessar https://www.playplus.com/, clicar em "cadastre-se" e escolher "Play Gratuito".

Serão pedidos algumas informações pessoais como nome, CPF e celular e será confirmada a conta por meio de código que será enviado por SMS. Depois disso, no horário da final de A Fazenda 15, é só acessar o site e clicar em "ao vivo" para poder assistir a Record TV online.

Lembrando que essa conta gratuita não dá direito a assistir os conteúdos de assinantes do Playplus. Então se perder a final, não conseguirá assistir depois a edição na íntegra, pois ela não é liberada de forma grátis.

Prêmios A Fazenda 15 - Quem vai ganhar o quê?

A Fazenda 15 surpreendeu os fãs com uma novidade para esta temporada, o grande vencedor agora não terá apenas o cobiçado prêmio de R$ 1,5 milhão em mãos, como também as chaves de um carro elétrico avaliado em R$ 150 mil, da marca BYD.

E as mudanças não param por aí e também prestigiam o vice-campeão, que levará R$ 100 mil para casa, posição que até o ano passado ganhava apenas um carro 0km na grande final. O terceiro colocado também não saíra de mãos vazias e será recompensado com um prêmio de R$ 50 mil.

Já o quarto lugar permanecerá sem uma premiação fixa, assim como nas edições passadas, se limitando a ficar apenas com o que acumulou de prêmios e cachê durante sua participação na competição rural.

No entanto, após se tornarem finalistas, André, WL, Marcia e Jaquelline combinaram de presentear o quarto colocado com R$ 50 mil, para que nenhum deles saia do confinamento sem prêmio. Após uma sugestão de Jaquelline, o quarteto fez um acordo que quem for o vencedor do R$ 1,5 milhão pagará a quantia.

Esta é a primeira vez na história do reality show que o segundo e terceiro lugar serão premiados com dinheiro na final da temporada. Desde a primeira edição, o vice-campeão sempre levava um carro, enquanto o terceiro lugar nunca ganhava nada. Já o prêmio do grande vencedor já teve outros valores, como R$ 1 milhão nas duas primeiras temporadas e R$ 2 milhões entre a terceira e oitava edição.

Quem vai ganhar A Fazenda 15?

A votação está a todo vapor para definir quem vai ganhar A Fazenda 15 entre Marcia Fu, Jaquelline, WL Guimarães e André Gonçalves! Vote na enquete do DCI e acompanhe a parcial em tempo real para saber quem será campeão:



