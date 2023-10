Que horas começa A Fazenda 15 na terça-feira, dia de roça? (10/10)

Terceira berlinda será formada no programa de hoje

Terça-feira é dia de roça em A Fazenda 15! Hoje, 10, os peões se reúnem mais uma vez na área externa da sede para indicarem quatro participantes à berlinda, através da escolha do fazendeiro, votação popular, puxada da baia e poder do lampião. A votação oficial será aberta após o programa de amanhã.

Horário de A Fazenda hoje

A edição de hoje do reality rural começa às 22h45, horário de Brasília, logo após o seriado "Quando Chama o Coração." O programa de terça-feira costuma ser um pouco mais longo devido à formação da roça e se estende até às 00h15, seguido do Jornal da Record. O público pode acompanhar tudo o que rola no confinamento pela televisão ou pela internet.

A Fazenda 15 começa mostrando os principais momentos da rotina dos peões nas últimas 24 horas antes de iniciar a votação. Após os VTs, os participantes já estarão devidamente posicionados na área externa para começarem a formar a roça da semana. A dinâmica é iniciada com a indicação da fazendeira Jaquelline, que deve mandar Cariúcha para a berlinda, conforme conversas que os peões tiveram nos últimos anos.

Em seguida, Adriane Galisteu abre a votação. Cada famoso deve votar em uma pessoa, exceto aqueles que estão na baia, e justificar a escolha. O peão que recebeu o voto tem direito de resposta, geralmente iniciando algumas discussões ao vivo entre eles.

O famoso que for mais votado ocupa o segundo banquinho da roça e puxa um integrante da baia junto com ele. Nesta semana, cumprem o castigo: Cariúcha, Radamés Furlan, Yuri Meirelles e Henrique Martins.

Não haverá a dinâmica do "resta um" desta vez. O quarto roceiro será escolhido por meio do poder do lampião, que está com Lucas Souza. "A formação da roça de hoje não terá o 'resta um.' Você deve escolher 2 peões que não estão na roça. Uma nova votação decidirá qual dos dois peões será o quarto roceiro", diz o pergaminho laranja. O segundo poder só será revelado ao vivo.

O último roceiro escolhido vetará um participante da Prova do Fazendeiro, que acontece na quarta-feira, 11. O famoso que vencer a disputa escapará da berlinda e se tornará o novo líder da semana. A votação no R7 será aberta logo após o término da dinâmica, e o público já poderá votar em quem deseja que permaneça no reality show.

O roceiro que obtiver a menor porcentagem deixará o programa na quinta-feira, enquanto os demais seguirão no jogo e voltarão para a sede.

Como assistir a formação de roça ao vivo?

A formação da terceira roça de A Fazenda 15 é transmitida ao vivo na Record e no PlayPlus, plataforma de streaming da emissora. O sinal é liberado gratuitamente para quem está cadastrado; o pay-per-view, que dá acesso durante 24 horas às câmeras da sede, é pago e custa R$ 15,90 mensais.

Para assistir pela televisão, sintonize na Record no horário indicado. Se preferir acompanhar pelo streaming, siga os seguintes passos:

Passo 1: acesse o PlayPlus diretamente no navegador do seu computador ou smartphone em (https://www.playplus.com/). Também é possível baixar o aplicativo.

Passo 2: encontre a opção "Faça um teste grátis" na página inicial e escolha "Play gratuito". Faça o cadastro para ter acesso ao sinal da Record, incluindo a programação local de cada região e trechos de conteúdos da emissora.

Passo 3: preencha os campos com seus dados, incluindo nome, e-mail e escolha uma senha. Se preferir, você também pode usar as informações do Facebook ou Google para agilizar o processo.

Passo 4: assim que a transmissão estiver acontecendo, basta clicar na opção "No ar" no canto superior da tela para assistir A Fazenda 2023 em tempo real.