Que horas começa A Fazenda 2023 hoje? (19/10)

A edição de hoje, quinta-feira, 19, a edição de A Fazenda 15 mostrará a briga entre Rachel Sheherazade e Jenny Miranda, que culminou na expulsão da jornalista. Com a roça cancelada devido aos últimos acontecimentos em Itapecerica da Serra, que serão explicados pela apresentadora Adriane Galisteu.

Horário de A Fazenda 15 hoje

O reality rural começa às 22h45, horário de Brasília, logo após a série "Quando Chama O Coração". A Fazenda 15 hoje terá o cronograma alterado após a expulsão de Rachel Sheherazade e o cancelamento da quarta roça do programa. Os peões receberam o aviso da produção na manhã desta quinta, o que deixou todos chocados e gerou mais uma treta generalizada.

O programa irá mostrar detalhadamente tudo o que aconteceu entre a jornalista e a influenciadora digital. A treta começou na manhã de hoje, quando Jenny Miranda distribuiu as tarefas entre os peões. A repórter se recusou a cuidar das ovelhas mais uma vez, gerando uma punição e uma grande briga.

O sinal do PlayPlus, que disponibiliza o pay-per-view aos assinantes, foi cortado por alguns minutos e não foi possível ver o momento em que Rachel teria agredido Jenny. As cenas também devem ser exibidas no programa de hoje.

Por conta da expulsão, nenhum peão será eliminado hoje. A roça entre Kally Fonseca, André Gonçalves e Nadja Pessoa está cancelada desde a manhã de hoje, quando a votação foi suspensa no R7. Sendo assim, o programa deve se dedicar a mostrar os acontecimentos das últimas 24 horas e a repercussão da saída da loira entre os peões.

Além da TV, também é possível acompanhar a edição de hoje através do PlayPlus, que libera o sinal gratuitamente mediante cadastro.

Programação de A Fazenda 2023

A Record ainda não anunciou se haverá mudanças na programação da semana de A Fazenda, o que deve acontecer hoje, mas o jogo deve seguir normalmente após a saída de Rachel Sheherazade. Apenas nesta quinta não será realizada a roça como previsto.

Dadas as devidas explicações ao público, a programação segue com a festa na sexta-feira, que encerra mais um ciclo no reality. A audiência assiste apenas um breve flash ao vivo, já que os melhores momentos são exibidos apenas na edição de sábado. No domingo, o programa exibe um breve trecho do Jogo da Discórdia entre os peões. A íntegra pode ser assistida pelos assinantes do PlayPlus.

O ciclo recomeça na segunda-feira, com a exibição da Prova de Fogo. O vencedor se torna o detentor dos poderes do lampião, que dão benefícios durante a próxima formação de roça. Na terça, lá vem berlinda! A fazendeira Jenny Miranda vai indicar um dos peões à roça, enquanto os demais participantes serão escolhidos através da votação aberta, dinâmica do resta um e puxada da baia.

Ao longo da temporada, três peões já foram eliminados através das roças e uma foi expulsa. Nathalia Valente, Laranjinha e Cariúcha foram os menos votados em suas respectivas berlindas.

Veja como estava a enquete