Que horas começa Hora do Faro com Rachel Sheherazade?

Rachel Sheherazade participa do programa Hora do Faro neste domingo, 22, após ser expulsa de A Fazenda 15. A peoa, que era considerada uma das favoritas o prêmio, será sabatinada por jornalistas convidados e falará sobre os principais momentos de sua passagem no reality rural.

Horário da Hora do Faro hoje

O programa Hora do Faro começa às 15h30, horário de Brasília, logo após o Cine Maior. A principal atração hoje é o quadro "A Fazenda - Última Chance" que contará com a presença de Rachel Sheherazade, expulsa do reality rural após ser acusada de agredir Jenny Miranda na última semana. A jornalista era uma das favoritas da audiência e apontada como a provável vencedora da temporada.

Sheherazade será sabatinada por Felipeh Campos, Chico Barney, Keila Jimenez e Thatiana Brasil, que vão perguntar tudo o que o público está curioso para saber sobre a passagem da jornalista no programa e, principalmente, esclarecer os fatos que levaram a sua saída após infringir as regras.

Entre as perguntas feitas pelos jornalistas, a peoa foi questionada se em algum momento se sentiu maior que o programa, se ela deixou se levar pela emoção do momento e esqueceu das regras e para quem ela está torcendo agora.

Além do papo com Raquel, Rodrigo Faro fala diretamente com os peões que seguem confinados e promove uma dinâmica para colocar ainda mais 'fogo no feno' em Itapecerica da Serra. Esse será o momento perfeito para os famosos mandarem indiretas e lavarem a 'roupa suja'.

Semanalmente, o eliminado da vez de A Fazenda 15 participa do programa Hora do Faro. Nesta semana, a berlinda foi cancelada por conta da expulsão de Rachel Sheherazade na última quarta-feira, 18. As duas brigaram por conta da distribuição de tarefas após a influenciadora digital vencer a Prova do Fazendeiro - a jornalista se recusou a fazer o trato das ovelhas e gerou uma punição de 48 horas sem gás para toda a casa. A saída da jornalista também causou uma treta generalizada entre Lucas Souza, Kally Fonseca, Jenny Miranda e Radamés Furlan.

Mesmo sendo eliminada por quebrar regras, Rachel cumpre a agenda de entrevistas, já que é um dos nomes mais falados da edição e uma das peoas mais queridas pelo público. A saída antecipada da loira gerou revolta nas redes sociais, com milhares de comentários dos internautas se opondo a decisão da produção.

Além da TV, também é possível acompanhar a Hora do Faro pelo PlayPlus. A plataforma de streaming libera o sinal da Record gratuitamente mediante cadastro.

O que tem em A Fazenda hoje?

Além da participação da ex-peoa no programa do Faro, hoje tem A Fazenda 15, mas aos domingos a edição é curta, com 15 minutos na TV. O programa deste domingo, 22 de outubro, vai mostrar os principais momentos da convivência dos peões nas últimas 24 horas e um pequeno trecho do "jogo da discórdia" realizado ao vivo.

Os espectadores que quiserem assistir à dinâmica na íntegra precisam ser assinantes do PlayPlus, que disponibiliza o pay-per-view para quem tem o plano pago. Alguns trechos são exibidos durante o programa de segunda-feira.

Domingo também é dia de Prova de Fogo em A Fazenda, no entanto, a disputa só vai ao ar para os espectadores da Record no programa de segunda, assim como a definição da baia. Essa é outra dinâmica do reality que apenas quem tem a assinatura paga consegue assistir em tempo real.

O jogo segue normalmente após a expulsão de Rachel, com formação da roça, Prova do Fazendeiro, eliminação e festa, que fecha mais um ciclo no reality rural da Record.

