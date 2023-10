Que horas passa A Fazenda 15 no domingo e o que tem na edição

Confira o horário de A Fazenda 15 no domingo e conteúdos do reality show. Na imagem, a baia do programa - Foto: Reprodução/Record/Antonio Chahestian

A Fazenda 15 é exibido também de domingo, mas neste dia da semana a grade da Record ganha modificações, o que faz com que o reality show rural comece mais tarde que o habitual. Para não perder nada da transmissão de hoje, que começa depois do Domingo Espetacular, confira que horas começa a atração, o conteúdo do dia e como assistir a tudo!

Horário de A Fazenda 15 hoje na Record

O programa de hoje de A Fazenda 15 vai começar às 23h00 (horário de Brasília), de acordo com a programação oficial da emissora. As edições aos domingos do reality show são sempre curtas e por isso a atração ficará no ar durante apenas 15 minutos, terminando às 23h15 para ceder lugar ao Câmera Record.

Como o programa é curto, a exibição de domingo não tem conteúdo ao vivo e nem muitas atividades a serem mostradas, já que os melhores momentos da festa da semana vão ao ar de sábado. O que o público acompanha durante estes 15 minutos dominicais são momentos de convivência dos peões na casa, estratégias de jogo elaboradas no fim de semana e possíveis brigas. Em geral, o que de mais relevante aconteceu durante o dia.

Para assistir A Fazenda 15 hoje, você precisa sintonizar na Record TV. Pode-se fazer isso com uma televisão com acesso aos canais abertos brasileiros, ou por meio do Playplus, que transmite em tempo real o conteúdo da emissora de forma totalmente gratuita. A única obrigatoriedade nesta segunda opção é que você precisa criar uma conta no site.

O primeiro passo para isso será acessar o Playplus no link https://www.playplus.com/ e depois clicar em "cadastre-se". Você selecionará a opção do Play Gratuito e será redireconado a um formulário. Nesta nova página, informe nome, e-mail, CPF, data de nascimento e celular.

Depois da confirmação da conta você já está liberado para usar a plataforma. Clique na aba "No Ar" no horário em que vai começar A Fazenda 15 hoje, às 23h00, e depois clique na Record. Em seguida um player será aberto na sua tela e você poderá assistir o canal ao vivo. Todos os programas do reality show são adicionados na íntegra no Playplus depois da exibição na televisão, porém, este conteúdo é liberado apenas para os clientes do serviço, que cobra R$ 15,90 ao mês.

Prova de Fogo é gravada aos domingos?

Embora a edição na Record TV seja curto neste dia da semana, o domingo é um dia importante no programa, porque tem a competição da Prova de Fogo, além da decisão de quem vai para a baia. Tudo isso é gravado, mas exibido apenas na segunda-feira, já editado pela equipe do reality show.

Geralmente, os participantes da disputa pelas chamas são definidos em um sorteio que ocorre antes da competição. A exibição da Prova de Fogo não é totalmente transmitida ao vivo pelo Playplus. Porém, é exibido alguns trechos para o público conferir qual é a dinâmica, regras e mais detalhes.

No entanto, mesmo que não seja possível assistir a prova completa ao vivo, os fãs do reality show conseguem descobrir quem ganhou. Após realizarem a disputa na área de provas do programa, os confinados retornam para a sede e informam o vencedor aos colegas. Depois da comemoração do campeão e seus aliados, os participantes que perderam a disputa vão para a baia.

Em algumas semanas, a baia tem como moradores apenas os perdedores, em outras, quem foi derrotado na prova de fogo precisa puxar alguém para lhe fazer companhia por lá. Isso depende da quantidade de peões e peoas que estiveram na disputa da semana e as regras definidas pela produção. Este resumo completo da prova e suas consequências você vê no programa de segunda-feira.

