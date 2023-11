Quem deixa A Fazenda hoje: como está a votação da 7ª roça

A sétima roça da temporada vai ganhar seu resultado nesta quinta-feira, 9, e alguém entre Jaquelline, Lucas Souza e Henrique Martins deixa A Fazenda 15 hoje. Veja como está a votação e o participante na frente para sair!

Votação parcial da 7ª roça - Quem sai

Henrique está na pior e é apontado como quem sai de A Fazenda 15 hoje, quinta-feira de eliminação. O participante está na liderança da enquete "Quem vai sair da Fazenda 2023" do DCI e soma 81,6% dos votos na consulta das 09h de hoje. Ele caiu na disputa da semana ao sobrar no Resta Um.

Quem também está em perigo é Lucas Souza, que está em segundo lugar na votação parcial do DCI e tem por enquanto 16,7%. Ele só foi parar na sétima roça por conta da chama laranja, que estava com Cezar Black, e o colocou no lugar de Nadja Pessoa, que antes era a segunda roceira da semana.

Em último lugar na parcial de votação do DCI sobre quem deixa A Fazenda hoje é Jaquelline, que respira aliviada com uma baixa porcentagem. A ex-BBB está com apenas 1,7% da rejeição dos mais de 25 mil votos computados até agora. Ela foi parar na roça por culpa de Shay, o fazendeiro.

Vote e veja parcial de votação em tempo real:

Votação R7.com

A votação oficial para definir quem deixa A Fazenda 15 está no ar e você pode votar quantas vezes quiser. Não é necessário ter conta no R7.com e nem pagar nada para conseguir acessar a enquete. Também não há limite de votos por IP, então o processo pode ser repetido quantas vezes quiser. Veja o passo a passo:

Passo 1 - A primeira etapa para participar da votação de A Fazenda 15 é acessando o R7.com (https://www.r7.com/) e seguindo para a página do reality show, que você pode ir direto com o link https://afazenda.r7.com/a-fazenda-15;

Passo 2 - Na página do programa, você vai clicar na enquete "Quem você quer que fique em A Fazenda?" logo no começo da página. Caso ocorra algum erro e ela não apareça para você, é só clicar na aba "votação" para encontrá-la;

Passo 3 - Depois de clicar na enquete, é só selecionar o peão que vai salvar entre Lucas Souza, Jaquelline e Henrique Martins;

Passo 4: Selecione a caixinha "sou humano" da verificação de robôs e em seguida aperte o botão "votar";

Passo 5: Aguarde pela confirmação do voto e clique em "votar novamente" se quiser repetir o processo.

Que horas sai o resultado da 7ª roça?

O resultado da votação da 7ª roça será revelado no programa ao vivo desta quinta-feira, 9, marcado para começar às 22h45 e terminar 00h30. Geralmente, o reality show mantém a enquete no durante quase toda a edição e só a encerra próximo ao final do programa, já depois da meia-noite.

Primeiro, a apresentadora Adriane Galisteu faz um discurso sobre a eliminação da semana e depois revela o nome de um participante que se salvou da berlinda e pode retornar para a sede. Depois, ela mantém o mistério por mais um pouco e então revela o eliminado da semana. O segundo peão que conseguiu se manter no jogo retorna para a casa e depois o programa é encerrado.

Após deixar o confinamento, o peão que perdeu a votação é entrevistado por Lucas Selfie no Cabine de Descompressão, exclusivo para os assinantes do Playplus. No dia seguinte, ele também participa da Live do Eliminado, que é gratuita e é ao vivo no Youtube, Playplus, R7 e redes sociais de A Fazenda.

Quem já deixou A Fazenda 15?

1ª roça: Nathalia Valente (5,77%)

2ª roça: Laranjinha (4,43%)

3ª roça: Cariúcha (9,74%)

4ª roça: cancelada

5ª roça: Kamila Simioni (8,88%)

6ª roça: Jenny Miranda (8,52%)

