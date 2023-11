Quem está na 10ª roça hoje: quem votou em quem em A Fazenda

Tonzão, Kally, Radamés e Nadja estão na 10ª roça de A Fazenda 15, após a agitada votação que ocorreu na noite de terça-feira, 28, em Itapecerica da Serra. Nessa semana, a dinâmica da votação teve o voto do Fazendeiro, voto pela casa, poder branco em ação com um “Restam Dois”.

O primeiro a votar foi o fazendeiro Cezar Black, que indicou Shay Depois, a os peões votaram em maioria em Kally - mas Jaquelline ficou perto de ir para a roça também. Dessa vez, a casa não fez a puxada da baia por causa do poder do lampião, e no lugar entrou o restam dois. A decisão ficou na mão de Jaque, que puxou Shay, e assim Nadja e Radamés foram para o banquinho.

Agora, a sorte dos peões está na prova de quarta-feira.

Quem votou em quem na 10ª roça

Jaquelline votou em Kally;

Kally votou em Jaquelline;

Lilly votou em Kally;

Radamés votou em Jaquelline;

Nadja votou em Jaquelline;

Yuri votou em Kally;

Márcia votou em Kally;

Shay votou em Márcia;

André votou em Kally;

WL votou em Kally;

Tonzão votou em Kally.

Quem foi vetado da prova do fazendeiro | Roça A Fazenda 2023

Tonzão foi o vetado da prova do fazendeiro dessa quarta-feira, mas Kally, Radamés e Nadja poderão participar da disputa. Quem ganhar, está fora da roça e ainda leva o chapéu mais importante da casa.

A competição será exibida ao vivo na quarta-feira, 29, a partir das 22h45 na Record TV. Quem vencer a prova do fazendeiro escapará da roça desta semana e ainda garantirá imunidade na próxima formação, além de uma indicação direto para a berlinda.

Após a briga pelo chapéu de fazendeiro, a votação oficial da décima roça será aberta no site do programa, o R7.com. O público então decidirá por meio de uma enquete quem deve continuar no jogo e quem deve deixar o reality show. A votação é para ficar, então é importante saber que é necessário votar no peão que deseja que continue no jogo e não o seu desafeto do confinamento.

A votação da 10ª roça será encerrada na noite de quinta-feira, 30, que ficará no ar de 22h45 a 00h30 na Record TV. A apresentadora Adriane Galisteu informará ao público quando a enquete estiver encerrada e o nome do eliminado da semana.

Quem ainda está em A Fazenda 2023?

A Fazenda 15 está atualmente com 12 participantes. Ao longo da temporada, o programa perdeu competidores nas roças semanais do programa, mas também de outras maneiras, como expulsão e desistência. Ainda no primeiro mês de reality, a jornalista Raquel Sheherezade foi expulsa do jogo após uma briga com Jenny Miranda que resultou em agressão. Já no mês de novembro, próximo da reta final da temporada, Lucas Souza resolveu ir embora.

Cezar Black: Cezar é o atual fazendeiro do programa e ficou conhecido no país no começo de 2023, quando participou do BBB, reality show da concorrência. Na profissão, ele é enfermeiro neonatal, mas com a exposição na televisão, ele também se tornou influencer.

André Gonçalves: ator cheio de trabalhos reconhecidos nas telas da Globo e Record, André está em seu segundo reality. No começo dos anos 2000, ele participou do Casa dos Artistas e chegou bem próximo de ganhar a grande final, se tornando o terceiro colocado.

Jaquelline: a ex-BBB é a única mulher da temporada que conseguiu conquistar o chapéu de fazendeiro duas vezes. Ela está entre as favoritas do público e tinha grande amizade com Rachel e Lucas, entre seus aliados restou André.

Kally Fonseca: a cantora é famosa no mundo do forró e já participou de reality, o Se Sobreviver, Case, com o ex-namorado. Em A Fazenda, ela já viveu algumas polêmicas, como a recente paixão por Cezar Black, por quem deixou o namorado.

Lily Nobre: cantora, a jovem é mais conhecida por vir de uma família de famosos, ela é filha da atriz e dançarina Adriana Bombom com o cantor Dudu Nobre.

Márcia Fu: a ex-jogadora de vôlei é um dos destaques da edição e se tornou querido entre muitos fãs do reality por conta de seu jeito espontâneo que rende muitos memes na internet.

Nadja Pessoa: essa é a segunda chance de Nadja Pessoa, que esteve também na edição de 2010 do reality show rural, mas acabou expulsa por agressão. Ela já retornou de roça e venceu prova de fogo na temporada.

Radamés: Radamés conseguiu escapar da roça do programa por um longo tempo no jogo e também já venceu prova do reality show. O jogador de futebol é conhecido pela profissão no esporte e também por ter sido noivo de Viviane Araújo, vencedora de A Fazenda 5.

Shayan: o empresário e influencer iraniano é outro que recebeu uma segunda chance na temporada, pois ele esteve no reality show no ano passado, mas foi expulsa depois de brigar com Tiago Ramos. Ele ficou conhecido no país com o reality Casamento às Cegas, em 2021.

Tonzão Chagas: o cantor é bom de prova e já venceu mais de uma vez a prova de fogo, por isso pôde afetar as decisões em uma ou outra roça na temporada. Na vida profissional, ele é conhecido por ter criado o grupo Hawaianos e também ter um viral no Tiktok, a faixa Desenrola, Bate, Joga de Ladinho.

WL Guimarães: tiktoker, Wl tem milhões de seguidores nas redes e já esteve em outro reality, De Férias com o Ex: Salseiro VIP. No programa, ele já se deu bem em prova de fogo e até então nunca caiu em uma roça.

Yuri Meirelles: o modelo que ficou famoso ao participar do clipe Funk Rave de Anitta é o maior campeão de provas do fazendeiro na temporada até agora, ele já conquistou o chapéu três vezes.

