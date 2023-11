Quem está na 9ª roça de A Fazenda 15 e quem votou em quem

Na noite desta terça-feira, 21, os peões e peoas de A Fazenda 15 participaram da formação da 9ª roça da temporada, que colocou Cezar, Shay, André e Alicia no bancos de roceiros da semana. Alguém ainda vai escapar com a prova do fazendeiro, mas um deles já está vetado.

Veja: enquete A Fazenda 2023 está aberta

Como a 9ª roça foi formada em A Fazenda 2023

Quem em quem na 9ª roça de A Fazenda 15:

Alicia votou na Lily

Nadja votou na Jaquelline

Tonzão votou no Shay

Lily votou no Shay

WL votou no Shay

Kally votou na Jaquelline

Shay votou na Jaquelline

Márcia Fu votou no Shay

Lucas votou no Shay

Yuri votou no Shay

André votou no Shay

Radames votou na Jaquelline

Black votou na Jaquelline

Cezar, Shay, André e Alicia estão na roça da semana em A Fazenda 15. A fazendeira da semana era Jaquelline, que em seu segundo reinado na temporada resolveu colocar Black na roça.

O segundo participante a ir parar na 9ª roça foi Shay, o mais votado da noite com 7 indicações. A puxada da baia prejudicou André, que se tornou o terceiro roceiro, e Radamés sobrou na dinâmica do Resta Um, mas Lily tinha o poder do lampião nas mãos e trocou o rapaz por Alicia X, que agora está em sua primeira roça.

Por fim, o quarto roceiro pôde usar seu o poder de vetar alguém da disputa do fazendeiro e revolveu tirar André da briga pelo chapéu.

Entenda - Lucas e Black foram expulsos de A Fazenda 15? Entenda a confusão

Que horas começa a votação?

A votação da 9ª roça só será aberta no final da noite de quarta-feira, 22, depois da prova do fazendeiro, pois a disputa vai definir quem escapará da berlinda. Depois que o chapéu já tiver um novo dono, os peões que perderem a briga vão se juntar ao vetado e poderão conversar com o publico por 30 segundos para pedir apoio.

A enquete de votação de A Fazenda 15 então será aberta no site da emissora e ficará no ar até a noite de quinta-feira, 23, dia de eliminação no programa. A dinâmica do programa rural da Record é para ficar, então se salvam os participantes com as maiores porcentagens. O peão ou peoa com o menor número na votação volta para casa.

Para votar é bastante simples, não é exigido cadastro no site e também não é necessário pagar nada ou ser assinante de algum serviço. É só acessar o R7.com, ir até a página do reality show rural e depois clicar na enquete "Quem você quer que fique A Fazenda". Para conseguir ter seu voto validado, é só selecionar o participante, depois a caixinha de verificação de robôs e então confirmar em "votar". Uma mensagem aparecerá na tela informando que o voto foi computado.

Como foram as outras roças de A Fazenda 15?

A Fazenda 15 formou sua nona roça agora e está próxima de sua reta final. Foram várias berlindas ao longo da temporada e muitos eliminados. Relembre cada uma delas:

1ª roça: Nathalia Valente competiu contra Lucas Souza e Rachel Sheherazade e foi eliminada com 5,77% dos votos. Naquela semana, quem escapou da roça com a prova do fazendeiro foi André Gonçalves.

2ª roça: Laranjinha, Sander e Tonzão competiram na segunda berlinda da temporada e o ator de Cidade de Deus levou a pior, somando apenas 4,43%. Ele e Sander tiveram chance de escapar e brigaram com Jaque, que venceu a prova do fazendeiro e escapou da disputa;

3ª roça: na terceira roça, Cariúcha competiu contra Marcia Fu e Shay e acabou eliminada com 9,74% dos votos. Shay havia sido vetado da prova do fazendeiro e Cariúcha e Marcia competiram contra Yuri, que conquistou o chapéu de chefão da casa.

4ª roça: A quarta roça de A Fazenda 15 foi cancelada por conta da expulsão de Rachel Sheherazade, que ocorreu no dia do resultado da berlinda. Estavam na disputa Nadja, André e Kally.

5ª roça: Na quinta roça, a dinâmica do programa voltou ao normal e desta vez Simioni foi a eliminada, com 8,88% dos votos, em uma disputa contra Cezar Black e Kally Fonseca. Lucas Souza foi coroado o fazendeiro daquela semana, ao vencer prova contra Simioni e Kally, já Black estava vetado.

6ª roça: Jenny Miranda deixou o jogo na sexta roça da temporada, em que ela competiu contra Marcia Fu e Nadja Pessoa, mas levou a pior somando apenas 8,52%. Shay foi o campeão da prova do fazendeiro daquela semana.

7ª roça: Nesta belrinda, Henrique Martins deixou o jogo, ao somar apenas 5,64% dos votos contra os adversários Lucas Souza e Jaquelline. Yuri Meirelles foi o vencedor da prova do fazendeiro daquela semana, somando três lideranças em sua conta.

8ª roça: Sander Mecca foi eliminado na oitava roça, berlinda em que ele perdeu para Marcia Fu e Lucas Souza, somando apenas 6,32% dos votos. A sortudo que levou o chapéu nesta semana foi Jaquelline, sendo assim coroada duas vezes chefona do confinamento.

Leia também - Relembre quem já ganhou A Fazenda