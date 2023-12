Quem está na frente para sair da Fazenda 15 na roça dupla

Cinco peões estão na roça desta semana, a 1ª quíntupla da edição, e dois deles vão deixar o programa na próxima quinta-feira, 14, mas quem? A briga por permanência entre André, Cezar, Radamés, WL e Tonzão da 12ª roça já tem parcial que mostra quem está na frente para sair da Fazenda 15.

Parcial de quem está na frente para sair da Fazenda

Wl Guimarães e Cezar Black estão na frente para sair de A Fazenda 15, segundo a enquete do DCI. O tiktoker é o líder da parcial e tem 53,1% dos mais de 15 mil votos computados até a consulta das 08h00 de hoje.

Cezar Black soma 44,7% dos votos. Lembrando que a 12ª roça é dupla, ou seja, eliminará dois participantes.

Quem parece respirar com mais alívio na terceira colocação é André Gonçalves, que está distante dos adversários de berlinda e fica com apenas 0,9% da rejeição, e assim empata com Tonzão Chagas, que aparece com a mesma porcentagem.

Radamés está tranquilo no último lugar da parcial que mostra quem está na frente para sair de A Fazenda 15 e tem 0,4% dos votos, apresentando boas chances de permanecer no jogo.

A roça desta semana tem dinâmica especial por conta da reta final da temporada, que chegará ao fim no dia 21 de dezembro.

A formação colocou no primeiro banquinho de roceiro Cezar Black, indicação da fazendeira Jaquelline. Depois foi hora da casa votar, nesta altura da votação já haviam trocado de lugar Radamés, Lily e Tonzão, que estavam na baia e ocuparam os lugares de André, Márcia e Nadja na sede, por conta do poder da chama laranja.

Radamés acabou sendo o segundo roceiro e então puxou WL Guimarães da baia, participante que nunca pisou na berlinda de A Fazenda 15 antes. Com a dinâmica do Resta Um, André sobrou e se tornou o quarto roceiro. Já Tonzão foi parar na disputa por conta do poder branco, que definiu uma segunda votação na noite entre Lily e ele, que acabou perdendo e foi parar roça.

Quem deve escapar da roça - Enquete UOL

Tonzão Chagas, André Gonçalves e WL Guimarães ainda poderão escapar da 12ª roça por causa da prova do fazendeiro, que será realizada nesta quarta-feira, 13. Esta será a última disputa pelo chapéu da temporada.

Já Radamés, que foi vetado por Tonzão, e Cezar, que é quem está na frente para sair na parcial do DCI, e foi vetado por André, estão direto na roça dupla e não tem chances de escapar da votação popular.

O portal UOL ainda não tem enquete sobre quem deve continuar no jogo, mas já publicou votação para que o público revele quem merece ganhar a última prova do fazendeiro e fugir da roça. Por lá, o favoritismo está do lado de André, que soma 87,62% dos votos e assume a liderança com folga.

WL fica em segundo lugar, com 8,43%. Já Tonzão Chagas tem o menor percentual e fica na última posição, com 3,95% dos mais de 1300 votos computados até agora.

Baseado no histórico de vitórias dos participantes, os três tem chances de vencer a disputa. André já foi campeão de prova do fazendeiro e WL e Tonzão já ganharam provas de fogo.

R7.com tem parcial?

A votação do R7.com não lança parcial de quem está na frente para sair enquanto está aberta. Os números oficiais do reality show são divulgados apenas no programa ao vivo de eliminação, depois que a enquete da roça já está encerrada.

É por isso que enquetes extraoficiais existem, como a do DCI ou UOL, para ajudar o público a conferir o possível resultado, já que os fãs que participam da dinâmica votam tanto no R7 quanto em outros sites.

Além disso, uma mudança implementada nesta edição foi a divulgação do percentual apenas do participante que deixou o jogo. O programa não tem mostrado mais a porcentagem dos peões que conseguiram se manter no programa.

A votação da 12ª roça só será liberada no final da noite desta quarta-feira, depois do resultado da prova do fazendeiro. Com os quatro peões que vão disputar a berlinda enfim definidos, o R7.com vai liberar a enquete do programa no site.

Para votar é simples, é só acessar o portal e clicar na aba de "A Fazenda 15" e depois na enquete da 1ª roça. Selecione a foto e nome do participante que deseja que continue na disputa pelo prêmio de R$ 1,5 milhão, depois passa pela verificação de robôs e confirme com o botão "votar". É possível repetir o processo quantas vezes quiser.

