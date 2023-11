Quem está na frente para sair da Fazenda: Kally lidera rejeição

Kally Fonseca, Radamés e Nadja Pessoa estão na roça, mas qual dos três está na frente para sair? A votação só encerra na noite dessa quinta, 30, mas segundo a enquete do DCI e enquete UOL, Kally deve ser eliminada.

Parcial de quem está na frente para sair da Fazenda hoje

Na enquete DCI que pergunta ao público quem deve sair Kally possui a maior rejeição, somando 72,7% dos mais de 24 mil votos computados na consulta das 07h00 de hoje.

Nadja Pessoa aparece na segunda posição da enquete, totalizando 23,8% dos votos para sair. Os números da parcial - que não não são levados em consideração no programa -, mostram Radamés distante das peoas com apenas 3,5% dos votos para sair.

Veja quem está na frente para sair na parcial em tempo real:

 

Kally caiu na roça desta semana de A Fazenda 15 por ter sido a participante mais indicada pelos peões na votação da última terça, e Radamés e Nadja se juntaram a ela porque sobraram no Resta Dois. Tonzão havia sido indicado pelo fazendeiro Cezar Black, mas acabou escapando da disputa com a prova do fazendeiro.

Quem está na frente para sair hoje da fazenda 15 na parcial UOL

Kally Fonseca também é quem está na frente para sair da Fazenda também na enquete do UOL. Nesta parcial, os votos são para ficar e a cantora é a roceira da semana com o menor percentual, 20,24% dos mais de 10 mil computados, assumindo a lanterna.

A segunda colocada da parcial do UOL é Nadja Pessoa, que soma por enquanto 22,08% dos votos. Embora esteja na frente de Kally, ela não tem uma diferença muito grande da adversária e está apenas 1,84% na frente.

Radamés não parece correr perigo nesta décima roça e assume a liderança da votação no UOL com folga, somando 57,67% da preferência do público.

07h00

Radamés: 57,67%

Nadja: 22,08%

Kally: 20,24%

Votar R7.com

A votação em A Fazenda é para ficar e para ajudar um participante que está na roça é necessário votar na enquete oficial do programa, que é disponibilizada no R7.com. O acesso é liberado para todos e não exige nenhum tipo de cadastro ou pagamento, os fãs do reality show rural podem votar a vontade até a hora do encerramento da enquete, que sempre ocorre no final do programa de quinta-feira, dia de eliminação.

O primeiro passo para votar é acessar o R7.com e depois clicar na aba de "A Fazenda 15" no canto superior direito do site. Em seguida, é só clicar na enquete "Quem você quer que fique em A Fazenda?" e selecionar a foto e nome do participante que seja que continue no jogo.

Depois, é necessário selecionar a caixinha "sou humano" da verificação de robôs e por último o botão "votar". Por último, é só aguardar a mensagem "voto computado com sucesso" e repetir o processo se quiser clicando em "votar novamente".

A votação do R7.com não apresenta parciais enquanto está no ar e só revela seus números oficiais no momento da eliminação no programa de quinta. Por isso, as enquetes extraoficiais servem para exemplificar o comportamento do público na roça, sem afetar o resultado do jogo.